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Відключення світла: як діятимуть графіки 18 вересня

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Відключення світла: як діятимуть графіки 18 вересня
У всіх регіонах України упродовж доби 18 вересня не прогнозується відключення світла
фото: glavcom.ua

Енергетики закликають українців споживати електроенергію ощадливо

Завтра, 18 вересня, заходи обмеження електроенергії не прогнозуються. Про це повідомляє «Укренерго».

«Будь ласка, користуйтесь електроенергією ощадливо у вечірні години максимального споживання. Не вмикайте кілька потужних електроприладів одночасно з 16:00 до 22:00», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, протягом доби 17 вересня відключення електроенергії не плануються.

Як стало відомо, у зв'язку зі скасуванням графіків погодинних відключень із 9 вересня в Україні зростає рівень споживання електроенергії.

До слова, Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури розпочало будівництво третього рівня пасивного захисту на підстанціях НЕК «Укренерго», але міжнародні партнери не бачать доцільності фінансування такого дорогого проєкту до проведення випробувань цієї технології.

Крім того, Єврокомісія працює над збільшенням максимального обсягу постачання електроенергії в Україну. 

Як повідомлялося, колишній голова «Укренерго» Володимир Кудрицький повідомляв, що енергетичні об’єкти України матимуть три рівні захисту у вигляді інженерних укріплень на випадок російських атак. 

Теги: відключення світла енергетика електроенергія Укренерго

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