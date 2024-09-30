Де взимку буде найскладніша ситуація зі світлом? Нардепка назвала міста

Інна Совсун: «Високі ризики, що електроенергія у країні вироблятися буде, але передати її на схід буде неможливо»

Через постійні обстріли українських енергооб'єктів взимку очікується значний дефіцит електроенергії. Найбільше страждатимуть східні області. Про це в інтервʼю «Новини.Live» повідомила народна депутатка та членкиня комітету з питань енергетики та ЖКХ Інна Совсун.

За словами посадовиці, найбільша частка зруйнованої генерації – саме на сході України.

«Дві великі електростанції розташовані на заході України і наше завдання передати електрику на схід. А у випадку руйнації систем передач — дуже раптово може бути так, що генерація є, а можливості передати до Харкова немає. Або ж може бути так, що в якихось регіонах світло є ледь не цілодобово, а в деяких ні. І це саме з цієї причини», – пояснила Совсун.

Складна ситуація зі світлом через постійні удари по обʼєктах електропередачі склалася і в Запорізькій області.

«Звісно, мінімальні рішення, які може зробити місцева влада – поставити турбіни – вони би хоч могли заживити критичку. Для Харкова це дійсно необхідно, бо ризики аж надто високі, що електроенергія у країні вироблятися буде, але передати її у Харків – буде неможливо», – наголосила нардепка.

Нагадаємо, Місія ООН з моніторингу дотримання прав людини в Україні (ММПЛУ) прогнозує, що цієї зими українцям слід очікувати відключення електроенергії тривалістю від чотирьох до 18 години на добу.

До слова, чиновники в уряді заявляють, що до кінця жовтня та в листопаді проблем із енергопостачанням в Україні не буде. Також вони висловлюють надію, що цьогорічна зима пройде також майже без відключень, як і минулого року.

Як повідомлялося, у зв'язку зі скасуванням графіків погодинних відключень із 9 вересня в Україні зростає рівень споживання електроенергії.

Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури розпочало будівництво третього рівня пасивного захисту на підстанціях НЕК «Укренерго», але міжнародні партнери не бачать доцільності фінансування такого дорогого проєкту до проведення випробувань цієї технології. Раніше колишній голова «Укренерго» Володимир Кудрицький повідомляв, що енергетичні об’єкти України матимуть три рівні захисту у вигляді інженерних укріплень на випадок російських атак.

Крім того, Єврокомісія працює над збільшенням максимального обсягу постачання електроенергії в Україну. Країни G7 та інші партнери від початку повномасштабного вторгнення Росії зібрали понад $4 млрд на відновлення енергетичної інфраструктури України.