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    Швейцарія набуває водневі вантажівки Hyundai XCIENT

    нова енергія
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    <p>Керівництво Gebr&uuml;der Weiss біля свого першого автомобіля Hyundai XCIENT Fuel Cell</p> <p>&nbsp;</p> <p></p> - Швейцарія набуває водневі вантажівки Hyundai XCIENT

    Керівництво Gebrüder Weiss біля свого першого автомобіля Hyundai XCIENT Fuel Cell

     

    Фото: h2-view.com

    Кожна вантажівка запобігає викидам вуглекислого газу 80 тонн на рік

    Швейцарська транспортно-логістична компанія Gebrüder Weiss приступила до поповнення свого автопарку водневими вантажівками Hyundai XCIENT Fuel Cell. Перший вантажний автомобіль вже прибув в Берн, - повідомляє H2 View.

    XCIENT Fuel Cell працює на екологічно чистому водні і здатний запобігти викидам вуглекислого газу більше 80 тонн щорічно. Вантажний автомобіль розрахований на перевезення 25 тонн вантажу і має запас ходу на одній водневої заправці близько 600 км. Gebrüder Weiss має намір використовувати новий транспорт в першу чергу для клієнтів, що працюють в сфері поновлюваних джерел енергії.

    «Пандемія коронавируса кілька відвернула увагу від проблеми зміни клімату, але сектор логістики продовжує свою роботу з виробниками, щоб знайти альтернативні способи живлення для транспортних засобів.

    Водневе рішення - життєздатна альтернатива іншим приводним технологіям, що існують сьогодні, і при наявності відповідної інфраструктури ми маємо намір використовувати її в майбутньому в Австрії і південної Німеччини», - сказав генеральний директор Gebrüder Weiss Вольфрам Зенгер-Вайс.

    Теги: Швейцарія вантажівки транспорт перевезення водень
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