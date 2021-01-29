Швейцарія набуває водневі вантажівки Hyundai XCIENT

Кожна вантажівка запобігає викидам вуглекислого газу 80 тонн на рік

Швейцарська транспортно-логістична компанія Gebrüder Weiss приступила до поповнення свого автопарку водневими вантажівками Hyundai XCIENT Fuel Cell. Перший вантажний автомобіль вже прибув в Берн, - повідомляє H2 View.

XCIENT Fuel Cell працює на екологічно чистому водні і здатний запобігти викидам вуглекислого газу більше 80 тонн щорічно. Вантажний автомобіль розрахований на перевезення 25 тонн вантажу і має запас ходу на одній водневої заправці близько 600 км. Gebrüder Weiss має намір використовувати новий транспорт в першу чергу для клієнтів, що працюють в сфері поновлюваних джерел енергії.

«Пандемія коронавируса кілька відвернула увагу від проблеми зміни клімату, але сектор логістики продовжує свою роботу з виробниками, щоб знайти альтернативні способи живлення для транспортних засобів.

Водневе рішення - життєздатна альтернатива іншим приводним технологіям, що існують сьогодні, і при наявності відповідної інфраструктури ми маємо намір використовувати її в майбутньому в Австрії і південної Німеччини», - сказав генеральний директор Gebrüder Weiss Вольфрам Зенгер-Вайс.