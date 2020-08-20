Siemens запускає в Китаї проект екологічно чистого водню нова енергія



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Яньцин, міський округ Пекіна Фото: Аgoda.com

Проект повинен бути запущений до 2022 року

Siemens Energy і Beijing Green Hydrogen Technology Development, дочірня компанія China Power International Development, підписали меморандум з розробки системи виробництва водню за допомогою електролізу для мережі водневих заправних станцій в окрузі Яньцин в Пекіні, - повідомляє H2 View.

Система виробництва зеленого водню в районі Яньцин, де 15-16 лютого 2022 року має відбутися етап кубка світу з гірськолижного спорту (зокрема - змагання в швидкісному спуску серед чоловіків) допоможе гарантувати постачання екологічно чистого енергоносія громадському водневому транспорту округу.

«Сприяння застосуванню і розвитку водневої інфраструктури має велике значення для Китаю у створенні сучасної та чистішою енергетичної системи. Ми вносимо важливий внесок в боротьбу з потеплінням клімату і скорочення викидів вуглецю», - заявив в ході підписання меморандуму генеральний директор Siemens Energy Крістіан Брух.

В даний час проведення змагань з гірськолижного спорту під питанням через пандемію коронавируса. Однак в будь-якому випадку за сприяння німецького промислового гіганта округ отримає сучасні водневі автозаправні станції.