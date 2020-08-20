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    Siemens запускає в Китаї проект екологічно чистого водню

    нова енергія
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    <p>Яньцин, міський округ Пекіна</p> <p>&nbsp;</p> <p></p> - Siemens запускає в Китаї проект екологічно чистого водню

    Яньцин, міський округ Пекіна

     

    Фото: Аgoda.com

    Проект повинен бути запущений до 2022 року

    Siemens Energy і Beijing Green Hydrogen Technology Development, дочірня компанія China Power International Development, підписали меморандум з розробки системи виробництва водню за допомогою електролізу для мережі водневих заправних станцій в окрузі Яньцин в Пекіні, - повідомляє H2 View

    Система виробництва зеленого водню в районі Яньцин, де 15-16 лютого 2022 року має відбутися етап кубка світу з гірськолижного спорту (зокрема - змагання в швидкісному спуску серед чоловіків) допоможе гарантувати постачання екологічно чистого енергоносія громадському водневому транспорту округу. 

    «Сприяння застосуванню і розвитку водневої інфраструктури має велике значення для Китаю у створенні сучасної та чистішою енергетичної системи. Ми вносимо важливий внесок в боротьбу з потеплінням клімату і скорочення викидів вуглецю», - заявив в ході підписання меморандуму генеральний директор Siemens Energy Крістіан Брух.

    В даний час проведення змагань з гірськолижного спорту під питанням через пандемію коронавируса. Однак в будь-якому випадку за сприяння німецького промислового гіганта округ отримає сучасні водневі автозаправні станції.

    Меморандум водень
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