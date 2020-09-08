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    Створено водневий паливний елемент для електролітаків

    нова енергія
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    <p>Дизайн електричного літака з вертикальним зльотом eVTOL компанії Bartini на водневих паливних елементах від HyPoint</p> <p>&nbsp;</p> <p></p> - Створено водневий паливний елемент для електролітаків

    Дизайн електричного літака з вертикальним зльотом eVTOL компанії Bartini на водневих паливних елементах від HyPoint

     

    Джерело: bartini.aero

    Нове джерело енергії в три рази потужніше звичайних

    Каліфорнійська компанія HyPoint представила водневий паливний елемент нової конструкції - він охолоджується повітрям із застосуванням турбонаддува. В результаті система володіє питомої потужністю 2000 Вт/кг: у стандартних водневих елементів цей показник становить в середньому 600 Вт/кг, - повідомляє Newatlas.com

    Додаткова перевага пристрою - здатність працювати на водні, що містить до 1% домішок, в той час як зазвичай допускається не більше 0,001% забруднень. Паливні елементи HyPoint можуть використовуватися при температурі від -50 до +50 °C. Передбачається, що їм не потрібно обслуговування протягом 20 тис годин. 

    Очікується, що нова розробка HyPoint сприятиме розвитку електричних літальних апаратів, у тому числі аеротаксі. З таким джерелом енергії вони зможуть пролітати без дозаправки 550-650 км при швидкості до 300 км/год. 

    HyPoint співпрацює з рядом компаній, що займаються розробкою електричних літальних апаратів, зокрема, з ZeroAvia і Bartini. Зараз інноваційні паливні елементи створені тільки у версії для лабораторних випробувань, повноцінна робоча система на 150-200 кВт з'явиться в 2022 році.

    США водень
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