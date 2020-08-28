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    У Китаї з'явиться водневе місто

    нова енергія
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    <p>Цзинань вирішив перетворитися в місто майбутнього</p> <p>&nbsp;</p> <p></p> - У Китаї з'явиться водневе місто

    Цзинань вирішив перетворитися в місто майбутнього

     

    Фото: h2-view.com

    Столиця однієї з провінцій переорієнтується на водневу економіку

    Комісія з муніципального розвитку і реформ міста Цзинань (столиця провінції Шаньдун на сході Китаю) оприлюднила план розвитку водневої промисловості на 2020-2022 роки, спрямований на перетворення Цзинаня в водневе місто, - повідомляє H2 View.

    Передбачається, що до кінця 2022 році в Цзинані буде створено три науково-виробничих кластера для досліджень і розробок технологій, пов'язаних з воднем, а так само одна платформа для випробувань водневих технологій. 

    Крім того, в рамках трирічного плану Цзинань планує побудувати мінімум 6 водневих заправних станцій і розгорнути понад 600 транспортних засобів на водневих паливних елементах - автобусів і машин швидкої допомоги. 

    У «Трирічний план дій з розвитку водневої енергетики в Цзинані» йдеться про те, що к 2023 року загальний річний обсяг водневої економіки в місті перевищить 10 мільярдів юанів (1,5 млрд доларів).

    Китай місто водень
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