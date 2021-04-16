У Німеччині побудують водневий центр замість терміналу для зрідженого газу

Виробнича потужність інноваційного центру – 295 тис тонн водню щорічно

Німецька енергетична компанія Uniper планує перетворити портове місто Вільгельмсхафен на узбережжі Північного моря (колишня військово-морська база Пруссії) в національний центр екологічно чистого водню «Зелений Вільгельмсхафен», – повідомляють Elektrovesti.

Центр буде оснащений електролізерами загальною потужністю 410 МВт для виробництва зеленого водню, установкою для виробництва екологічно чистого палива шляхом крекінгу аміаку (виділення з нього водню) і окремого морського терміналу для імпортного аміаку. Також «Зелений Вільгельмсхафен» буде підключений до проектованої водневої мережі

Спочатку енергетична компанія Uniper планувала в Вільгельмсхафені будівництво плавучого терміналу для імпорту скрапленого природного газу (СПГ), але ринкові дослідження показали недолік інтересу до сектору СПГ і, відповідно, недоцільність створення таких великих потужностей в Німеччині.

Передбачається, що електролізери в поєднанні з установкою по крекінгу аміаку зможуть виробляти до 2030 року 295 тис тонн водню щорічно. Це 10% прогнозованого попиту всій Німеччині на водень на той час.

«Вкрай важливо, щоб Німеччина і Європа залишалися потужними промисловими центрами. Якщо ми хочемо забезпечити це, і при цьому досягти наших амбітних цілей щодо захисту клімату, нам потрібен водень для забезпечення енергією таких секторів, як виробництво сталі, хімічна промисловість, вантажні, морські і повітряні перевезення», – заявив головний операційний директор Uniper Девід Брайсон.

Воднева стратегія Німеччини передбачає будівництво до 2030 року 5 ГВт електролізних потужностей. Для виробництва зеленого водню має бути залучено 14 терават-годин відновлюваної енергії.

Введення в експлуатацію водневого центру заплановано на другу половину поточного десятиліття. Енергетична компанія Uniper пропонує федеральному уряду наділити «Зелений Вільгельмсхафен» статусом «важливого проекту, що представляє загальноєвропейський інтерес».

В даний час Uniper веде переговори з металургійною компанією Salzgitter на предмет використання зеленого водню в її виробничих процесах.