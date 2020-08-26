У Німеччині презентовано найбільший в Європі водневий автопарк нова енергія



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Презентація нового водневого проекту Фото: h2-view.com

Автопарк складається з 35 автобусів і двох АЗС

Компанія Regionalverkehr Köln за участю представників Єврокомісії та Федерального міністерства транспорту і цифровий інфраструктури Німеччині відкрила найбільший в Європі парк автобусів на водневих паливних елементах і комплекс необхідної інфраструктури (дві водневі заправні станції) в окрузі Рейн-Зіг (Німеччина), - повідомляє H2 View.

Водневі АЗС побудовані в таких містах району, як Меккенхайм і Вермельскірхен, вони будуть обслуговувати парк з 35 гібридних автобусів А330 виробництва бельгійської машинобудівної компанії Van Hool.

Після навчання водіїв і остаточного введення в експлуатацію заправних станцій 10 автобусів на водневих паливних елементах вийдуть на регулярні маршрути в Меккенхайме. Решта - в Вермельскірхене (вони також будуть обслуговувати і прилеглі містечка).

«Використання автобусів на водневих паливних елементах є ще один крок до підвищення якості громадського транспорту. Також ми хотіли б закликати і інші регіони Німеччини встати на шлях внесення суттєвого внеску в захист клімату», - сказав в ході презентації районний адміністратор округу Рейн-Зіг Себастьян Шустер.