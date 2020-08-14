В Німеччині почали розробку водневого авіаційного двигуна нова енергія



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Літак для місцевих авіаліній Dornier Do-228

Силова установка буде готова до 2026 року

Німецький центр авіації та космонавтики (DLR, Deutsches Zentrum für Luft - und Raumfahrt) і компанія MTU Aero Engines, один з найбільших німецьких виробників авіаційних двигунів для військових і цивільних літаків, підписали меморандум з розробки силової установки на водневих паливних елементах для авіаційної промисловості, - повідомляє H2 View.

Метою спільного технологічного проекту DLR і MTU Aero Engines є створення такого авіаційного електродвигуна з живленням від водневих елементів, який зможе встановлюватися на ближне- і середньомагістральних літаках.

Спочатку новою силовою установкою передбачається оснастити Do-228 німецької авіабудівної компанії Dornier. Це двомоторний літак для місцевих авіаліній (максимальна дальність польоту - 400 км), розрахований на 19 пасажирів.

«Не дивлячись на те, що в останні роки був досягнутий значний прогрес в продуктивності і терміну служби паливних елементів, все ще існує значна потреба в дослідженнях їх використання в авіації», - заявив під час підписання меморандуму член виконавчої ради DLR з питань аеронавтики Рольф Хенке.

«Паливні елементи, в яких використовується водень, вироблений екологічно безпечним способом, володіють найбільшим довгостроковим потенціалом для реалізації беземісійній авіації», - сказав у свою чергу головний операційний директор MTU Ларс Вагнер.

DLR і MTU Aero Engines розраховують, що перший політ демонстратора Do-228 відбудеться в 2026 році.