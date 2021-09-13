В Омані створено національний водневий альянс

У альянс входять такі відомі енергетичні компанії, як BP і Shell

Міністерство енергетики та корисних копалин Султанату Оман створило національний водневий альянс для збільшення водневих можливостей держави, – повідомляє H2 View.

Як заявило Агентство новин Оману (офіційний державний канал новин Султанату), альянс складається з тринадцяти великих організацій, як державних, так і приватних. Зокрема, в нього входять такі світові компанії, як Shell, BP і TotalEnergies.

Члени нового альянсу мають намір перетворити Оман на великий центр близькосхідного регіону з виробництва екологічно чистого водню. Передбачається, що енергоносій майбутнього буде як експортуватися, так і використовуватися всередині країни.

«Основна мета створення національного водневого альянсу Султанату – це формування в майбутньому міжнародного альянсу між промисловістю, урядами та державними органами влади», – сказав заступник міністра енергетики та мінералів Омана Салем бін Насер Аль Ауфі.

Очікується, що створення альянсу допоможе просунути технології для розробки чистого водню і його використання відповідно до планів диверсифікації енергетики в рамках програми Oman Vision 2040.