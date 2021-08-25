У Пекіні опублікований план розвитку водневої енергетики

Програма розрахована на період до 2025 року

Регіон Пекін-Тяньцзінь-Хебей розробив план розвитку водневої енергетики на 2021-2025 роки. Згідно з ним планується досягти масштабу споживання водню на суму понад 100 млрд юанів ($ 15,4 млрд) і скоротити викиди вуглецю на 2 млн тонн щорічно – повідомляють Elektrovesti.

Для досягнення цих цілей будуть вивчені комерційні моделі енергопостачання і теплопостачання з великою кількістю споживачів, а встановлена потужність системи споживання і розподілу буде збільшена до 10 МВт.

Також, на основі великих пілотних проектів Олімпійських і Паралімпійських зимових ігор 2022 року, планується створити до восьми підприємств для виробництва водню. Очікується, що масштаб даної галузі в регіоні перевищить 50 млрд юанів і скоротить викиди вуглецю на 1 млн тонн до 2023 року.

На 2025 рік заплановано відкриття до 15 промислових водневих ланцюжків, а також запуск чотирьох науково-дослідних та інноваційних центрів світового рівня. Також регіон має намір завершити будівництво 74 заправних станцій для більш 10 тис автомобілів на водневих паливних елементах.