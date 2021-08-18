Колумбія представила світу свій водневий план

Країна заявила про своє прагнення бути в авангарді виробництва водню в Південній Америці

Колумбія має намір активізувати свої зусилля по декарбонізації з оприлюдненням своєї водневої стратегії, яка, як передбачається, міцно закріпить державу на світовій мапі водню, – повідомляє H2 View.

В рамках цієї пропонованої стратегії, опублікованій Міністерством гірничодобувної промисловості і енергетики Колумбії, визначені п'ять ключових стовпів, які країна буде використовувати для підтримки своїх нульових вуглецевих амбіцій.

Ці пункти включають водень як ключовий елемент національної стратегії декарбонізації, розвиток виробничо-збутового ланцюжка водню як шлях до експортної економіки з низьким рівнем викидів і водень як засіб переходу до нової енергетики.

Згідно водневої стратегії, Колумбія до 2030 року повинна виробляти 50 тис тонн екологічно чистого водню щорічно, досягнувши собівартості $1,7 за кілограм. Для цього будуть введені в лад електролізери і створені системи уловлювання та зберігання вуглецю. Передбачається, що викиди вуглекислого газу в промисловому секторі скоротиться на 40%.