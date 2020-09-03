Відбудуться 24-годинні гонки на водневих автомобілях нова енергія



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Hyundai Nexo на водневої автозаправної станції Фото: energytours.eu

Змагання пройдуть 28-29 вересня в трьох країнах ЄС

24-Hour Hydrogen Challenge, ралі для електромобілів на водневих паливних елементах пройде 29 і 30 вересня по трасах Південної Німеччини, Швейцарії та Австрії, - повідомляє H2 View.

Спортивний захід приурочено до міжнародної конференції по водневій економіці F-Cell, яка пройде 29-30 вересня в Німеччині в місті Штутгарт.

У 24-годинних водневих автогонках Hydrogen Challenge візьме участь шведський виробник паливних елементів Impact Coatings. Штурманом автомобіля Hyundai Nexo, який вибрала компанія, стане віце-президент компанії з продажу Уїлл Райт, а також колишній пілот-випробувач Формули-1 і оглядач автомобільного спорту на Eurosport Алкс Даніельссон.

Змагання фінансуються, зокрема, шляхом збору благодійних коштів. Частина грошей буде передана Всесвітньому фонду дитинства.

Перші автомобільні гонки Hydrogen Challenge стартували 16 лютого 2016 року в місті Гшніцталь (Австрія) і фінішували в Амстердамі, Голландія.