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Китай збудував найбільшу у світі сонячно-водневу електростанцію (відео)

Дарія Демяник
glavcom.ua
Дарія Демяник
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Китай збудував найбільшу у світі сонячно-водневу електростанцію (відео)
Комплекс щороку вироблятиме майже 486 ГВт·год електроенергії та допоможе скоротити викиди CO₂
фото: interestingengineering.com

Новий комплекс на узбережжі провінції Цзянсу став найбільшою у світі інтегрованою сонячно-водневою електростанцією

Наводна СЕС має потужність 400 МВт і здатна забезпечити виробництво 482 тонн водню кожного року У китайській провінції Цзянсу завершили будівництво масштабного енергетичного об’єкта. Він поєднує потужну сонячну електростанцію, установки зберігання енергії та генерацію «зеленого» водню із живленням чистою енергією. Як це працює, розповіли у виданні Interesting Engineering, передає «Главком».

Проривний енергетичний комплекс збудували на землях, де фактично неможлива будь-яка інша господарська діяльність. Йдеться про мулисте узбережжя, яке оголюється під час кожного припливу.

Земля занадто м’яка для будівництва капітальних споруд і надто волога, щоб займатися сільським господарством. Тривалий час територія була поза використанням. Тож китайські інженери вирішили спорудити на ній об’єкт, якому не заважає волога та непевність ґрунту, – проєкт сонячного накопичення водню Guohua Rudong.

Це не розрізнені установки, кожна з яких виконує власну функцію. Всі вони поєднані в інтегрований енергетичний комплекс, сконструйований як єдиний механізм. Рушій цієї системи – сонячна електростанція потужністю 400 МВт, встановлена над прибережними відмілинами.

Очікується, що за рік вона даватиме 486 ГВт·год енергії на рік. Цього достатньо для живлення 200 тис. домогосподарств, а також щорічного скорочення викидів на 300 тис. тонн CO₂.

Другий елемент – системи накопичення енергії на 60 МВт або ж 120 МВт·год. Його ключове завдання – балансувати живлення, накопичуючи енергію на піку сонячної генерації та віддаючи її, коли сонце заходить.

Завершальний елемент – завод із виробництва «зеленого» водню потужністю 1500 м3 на годину. Йдеться про 482 тонни на рік. Сонячна енергія забезпечує розщеплення води на гідроген та оксиген.

Тобто єдиним побічним викидом від виробництва є молекули кисню. СЕС і водневий завод пов’язані власним підводним кабелем. Тобто сонячна енергія напряму живить виробництво водню, не потрапляючи до загальної енергомережі.

Нагадаємо, що у квітні Кабінет міністрів схвалив програму розвитку виробництва біометану на період до 2035 року, а також план заходів для її реалізації.

Між тим, Саудівська компанія FAS Energy планує придбати одразу чотири сонячні електростанції в Україні.

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Теги: енергетика Китай будівництво

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