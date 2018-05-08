Кількість постраждалих у Черкасах збільшилася до 57 осіб

11 дітей перебувають у реанімації в стані середньої важкості

Ще два вчителі із школи №8 у Черкасах були госпіталізовані до лікарні зі скаргами на погіршення самопочуття після лінійки у навчальному закладі. Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій України з посиланням на оперативну інформацію щодо отруєння дітей у Черкасах станом на 18:30 вівторка, 8 травня. «До лікувальних закладів



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Фото: ДНС

11 дітей перебувають у реанімації в стані середньої важкості

Ще два вчителі із школи №8 у Черкасах були госпіталізовані до лікарні зі скаргами на погіршення самопочуття після лінійки у навчальному закладі.

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій України з посиланням на оперативну інформацію щодо отруєння дітей у Черкасах станом на 18:30 вівторка, 8 травня.

«До лікувальних закладів м. Черкаси госпіталізовано 53 учні та 4 вчителя. З них 11 дітей перебувають у реанімації в стані середньої важкості. Решта в задовільному та легкому стані», - заявили у ДНС.

Зазначається, що для надання психологічної допомоги батькам хворих дітей в лікарні організовано роботу психологів ДСНС.

Нагадаємо, за фактом отруєння учнів черкаської школи №8 правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею «Порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням».

За попередньою версією поліції, на шкільній лінійці відбулося локальне розпилення невідомої речовини.

Президент Петро Порошенко доручив вжити усіх заходів, щоб встановити причину отруєння і надати невідкладну медичну допомогу дітям з Черкас. Прем’єр-міністр Володимир Гройсман вилетів до Черкас, він привіз до отруєних дітей київських лікарів.

Також 8 травня на шкільній лінійці у Новомосковську на Дніпропетровщині у 16 дітей різного віку погіршилося самопочуття. У МОЗ повідомили, що школярів оглянули лікарі, їм рекомендовано амбулаторне спостереження.

За фактом масового погіршення самопочуття школярів на лінійці у школі Новомосковська розпочато досудове розслідування за ч.1 ст. 325 (Порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням) Кримінального кодексу.

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що наразі немає причин говорити про зв'язок між отруєнням школярів у Черкасах та подібним випадком у місті Новомосковськ.