Молдова закликала посилити тиск на Росію після атаки дронів на пасажирський потяг

Президентка Молдови Мая Санду заявила, що удари по цивільних є порушенням міжнародного права

Президентка Молдови Мая Санду закликала міжнародних партнерів до постійного тиску на Росію після атаки безпілотників на пасажирський потяг у Харківській області, внаслідок якої загинули п’ятеро людей. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис президентки у мережі X.

Вона наголосила, що удари по цивільній інфраструктурі є грубим порушенням міжнародного права і не можуть залишатися безкарними. Президентка Молдови підкреслила необхідність притягнення Росії до відповідальності за воєнні злочини та посилення міжнародної підтримки України.

«Винні мають бути притягнуті до відповідальності. Росія має відчувати постійний тиск, а Україна має отримувати постійну підтримку для захисту свого народу та миру в Європі», – написала Санду.

Вона також наголосила, що атаки на цивільні об’єкти є свідомою тактикою Кремля і становлять загрозу не лише для України, а й для безпеки всього європейського регіону.

Нагадаємо, 27 січня Росія атакувала дронами пасажирський потяг на Харківщині. Внаслідок удару загинули 4 людини. Раніше МЗС Молдови повідомило про виявлення російського безпілотника поблизу кордону з Україною на території країни. Дрон, оснащений бойовою частиною, було знешкоджено на місці фахівцями вибухотехнічної служби, мешканців навколишніх будинків евакуювали.

На тлі зростання безпекових загроз Молдова також розпочала процес денонсації трьох базових угод про членство в СНД. За словами глави МЗС Міхая Попшоя, після завершення цієї процедури країна юридично припинить участь у Співдружності Незалежних Держав.