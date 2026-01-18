Сирський анонсував нові контрнаступи ЗСУ

Українські контрудари руйнують плани Росії і змушують її спішно перебудовувати бойові порядки

Україна планує нові наступальні операції, оскільки виключно обороною здобути перемогу неможливо. Як інформує «Главком», про це заявив головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський в інтерв’ю lb.ua.

Сирський наголосив, що стратегічний план Росії не змінився і передбачає окупацію всієї України: змінюються тільки намічені строки, а також доступна кількість озброєння і особового складу.

«Тому ми будемо проводити стратегічну оборонну операцію, при цьому ми розуміємо, що в обороні перемоги не здобудеш. Тому, відповідно, ми будемо проводити наступальні операції, боротися за те, щоб утримувати оперативну ініціативу, тому що це призводить до того, що ворог вимушений залучати і знімати значний людський ресурс, озброєння, боєприпасів, щоб стримувати наші активні дії», – заявив Сирський.

На запитання, чи можливий перелом у війні протягом цього року, командувач армії заявив, що це станеться за низки умов: досягнення технологічної переваги, виграш у змаганні економік, підтримка Заходу, створення власного виробництва зброї. На думку Сирського, Україна має всі підстави для цього.

«Перехід на інший рівень технологічного оснащення Збройних сил дозволить нам зменшити участь людей безпосередньо у веденні бойових дій, збільшити залучення машин, в першу чергу, дронових систем. Ну, і, звичайно, подальший розвиток штучного інтелекту як основи ефективного застосування зброї, підвищення швидкості дії, реакції застосування, вироблення відповідних рішень», – додав головнокомандувач ЗСУ.

Раніше головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський заявив, що, попри значно більший мобілізаційний ресурс Росії, країні-агресору не вдалося збільшити чисельність свого наступального угруповання на фронті.

Нагадаємо, Сирський у грудні 2025 року повідомив, що Збройні сили України завершили перехід на корпусну структуру. Всі новостворені корпуси прийняли свої смуги відповідальності, що дозволило розвантажити оперативно-тактичні та оперативно-стратегічні угруповання (ОТУ та ОСУВ).