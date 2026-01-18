Головна Країна Події в Україні
Україна найближчими днями отримає опалювальне обладнання від Італії

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
Україна найближчими днями отримає опалювальне обладнання від Італії
Президент України Володимир Зеленський та прем’єрка Італії Джорджа Мелоні
фото: Офіс президента

У межах першого етапу до України прибудуть 78 промислових бойлерів сумарною потужністю 116,5 МВт

Найближчими днями Україна отримає першу партію опалювального обладнання від Італії. Другий етап підтримки розрахований на наступні пів року. Як інформує «Главком», про це повідомив очільник Офісу президента Кирило Буданов.

Допомога від Італії надійде для підтримки регіонів, які найбільше постраждали від наслідків російської агресії.

У межах першого етапу до України прибудуть 78 промислових бойлерів сумарною потужністю 116,5 МВт. А другий етап підтримки розрахований на наступні пів року й передбачає ще понад 300 бойлерів загальною потужністю 806 МВт.

Буданов пояснив, що це обладнання необхідне в умовах постійних атак на інфраструктуру України.

Нагадаємо, за даними СБУ, станом на 15 січня росіяни 256 разів ударили по українській енергетиці з початку нинішнього опалювального сезону. За словами президента Володимира Зеленського, найскладнішою ситуація з енергетикою залишається в Києві та області, на Харківщині й Запоріжжі.

Після чергової масованої атаки Володимир Зеленський заявив, що в українській енергетиці запровадять режим надзвичайної ситуації.

На територіях у зоні надзвичайної ситуації в енергетиці допускається послаблення комендантської години, під час якої дозволено без перепусток бути в «Пунктах незламності» та їздити на авто.

Теги: Італія росіяни Кирило Буданов Україна Володимир Зеленський

