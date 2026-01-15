Молдова імпортувала понад дві третини молока з України у 2025 році

Україна залишається ключовим постачальником молочної продукції для регіону

Молдова у 2025 році забезпечила понад дві третини імпорту молока та молочних продуктів за рахунок поставок з України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на дані Митної служби Молдови.

За даними митниці, у січні-листопаді 2025 року Молдова імпортувала 26,7 тис. тонн молока та молочних виробів на суму $23,4 млн. Найбільший обсяг сирого молока як сировини надійшов саме з України – 16,8 тис. тонн, що становить 66,1% від загального імпорту.

Серед інших постачальників молочної сировини до Молдови були Румунія, Польща та Білорусь, однак їхні обсяги істотно поступалися українським.

Україна також лідирувала в сегменті готової продукції. Зокрема, у категорії жирної сметани з вмістом жиру понад 10% частка українських поставок перевищила 80% усього імпорту. У сегменті молока та сметани з додаванням підсолоджувачів частка України становила майже 68%.

Молдавські експерти пояснюють таку залежність географічною близькістю та тісними торговельними зв’язками між країнами, що дозволяє зменшувати логістичні витрати та забезпечувати стабільні поставки.

Україна водночас залишається значним імпортером промислової сировини. За даними GMK Center, у січні-листопаді 2025 року понад 90% коксу та напівкоксу Україна імпортувала з Польщі. Частка польської продукції сягнула 94% загального обсягу імпорту, який становив 642,8 тис. тонн.

Аналітики зазначають, що у 2013–2024 роках видобуток коксівного вугілля в Україні скоротився на 74%, а виробництво коксу – майже на 85% через втрату контролю над більшістю шахт і коксохімічних підприємств на окупованих територіях.

Для підтримки нинішніх обсягів металургійного виробництва Україні необхідно близько 3,2 млн тонн коксу на рік. Це робить імпорт критично важливим для роботи металургійної галузі та одночасно підкреслює зростання ролі України як експортера аграрної продукції на ринках сусідніх країн.





