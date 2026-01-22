Головна Світ Соціум
search button user button menu button

У Молдові місцеві мешканці виявили російський безпілотник (фото)

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
google social img telegram social img facebook social img
У Молдові місцеві мешканці виявили російський безпілотник (фото)
Дрон РФ виявили у селищі Молдови поблизу кордону з Одеською областю
фото: Poliția Republicii Moldova/Telegram

МЗС Молдови відреагувало на черговий безпілотник РФ на їхній території

Мешканці селища Кроцмаз Стефан-Водянського району у Молдові виявили поблизу кордону з Україною російський дрон. На місце знахідки прибула місцева поліція. Про це пише «Главком» із посиланням на повідомлення правоохоронців.

Повідомляється, що до поліції Молдови надійшло повідомлення 22 січня близько 10 ранку про те, що в саду нежитлового будинку було виявлено дрон. Його довжина сягала близько 2,5 м

Поліція Молдови встановила, що знайдений дрон оснащений бойовою частиною. Тому на місце подій викликали експертів відділу вибухотехніки. У поліції повідомили, що фахівці підірвали дрон на місці. «Наразі оцінюється ступінь небезпеки. Вживаються необхідні заходи для встановлення всіх обставин і знешкодження бойової частини літального апарату, а всі місцеві жителі евакуюються з зони події», – додали у місцевій поліції.

Довжина російського дрона сягала близько 2,5 м
Довжина російського дрона сягала близько 2,5 м
фото: Telegram/Poliția Republicii Moldova

На цей інцидент також відреагували у Міністерстві закордонних справ Молдови. «Після виявлення російського безпілотника в районі Крокмаз в окрузі Штефан Вода Міністерство закордонних справ заявило, що подібні інциденти є серйозним порушенням суверенітету і територіальної цілісності Республіки Молдова», – йдеться у заяві МЗС.

Також у повідомлені відомства зазначили, що Молдова засуджує ці дії та агресію РФ проти України, яка не лише «приносить страждання, втрати та руйнування Україні», але й ставить під загрозу безпеку громадян Молдови.

Напередодні російська терористична армія атакувала Одеський район ударними безпілотниками. Внаслідок цього загинув юнак. Російський дрон влучив між 18 та 19 поверхами багатоквартирного будинку, без подальшої детонації. Пошкоджено фасад та скління будинку, а також припарковані автомобілі.

Раніше повідомлялося, що вранці 17 січня на березі озера в Теленештському районі Молдови виявили російський безпілотник типу «Гербера». На інцидент відреагувало Міністерство закордонних справ країни.

Читайте також:

Теги: Молдова безпілотник росія війна МЗС

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Путін прагне виграти війну, переконавши Захід у тому, що подальші продажі зброї та допомога Україні марні
Путін продовжив терміни захоплення Донбасу – NYP
18 сiчня, 15:48
Російський диктатор раніше казав, що не збирається нападати на країни ЄС після України
За яких умов Росія може застосувати ядерну зброю проти Європи – заява ексрадника Путіна
16 сiчня, 01:31
Про НАБУ і Юлію Тимошенко. Радіти чи плакати?
Про НАБУ і Юлію Тимошенко. Радіти чи плакати?
14 сiчня, 13:40
Сибіга зробив заяву про нічну атаку РФ на Україну
Атака «Орєшніком». Україна ініціює термінове засідання Радбезу ООН
9 сiчня, 09:43
25 грудня 2025 року російські терористи вдарили по активах найбільшого виробника й експортера соняшникової олії в Україні
Навіщо Росія бʼє по українській олії? Експерт назвав мету
7 сiчня, 16:25
Росія атакувала Запоріжжя дроном
Російський дрон поранив трьох поліцейських на Запоріжжі
6 сiчня, 13:04
Прагнення Путіна – не захоплення територій, а повна ліквідація незалежності України
1418-й день війни стане вироком для Путіна – The Times
3 сiчня, 17:49
Росія масовано атакувала Херсон: частина міста знеструмлена
Росія масовано атакувала Херсон: частина міста знеструмлена
28 грудня, 2025, 06:59
Розсекречено переговори Путіна та Буша про Україну та НАТО
Що говорив Путін та Буш про Україну й НАТО: США розсекретили стенограми переговорів
25 грудня, 2025, 08:28

Соціум

У Молдові місцеві мешканці виявили російський безпілотник (фото)
У Молдові місцеві мешканці виявили російський безпілотник (фото)
Ураження об'єктів ППО та нафтового термінала РФ: Генштаб розкрив подробиці
Ураження об'єктів ППО та нафтового термінала РФ: Генштаб розкрив подробиці
Демографічний обвал Китаю: що скорочення населення означає для майбутнього країни
Демографічний обвал Китаю: що скорочення населення означає для майбутнього країни
Торговий центр у Новосибірську склався, як картковий будинок (відео)
Торговий центр у Новосибірську склався, як картковий будинок (відео)
Польські фермери оголосили нове блокування пунктів пропуску на кордоні зі Львівщиною
Польські фермери оголосили нове блокування пунктів пропуску на кордоні зі Львівщиною
Убивця колишнього прем'єра Японії Абе отримав довічний термін
Убивця колишнього прем'єра Японії Абе отримав довічний термін

Новини

День Соборності України 2026: привітання у прозі, віршах та листівках
Сьогодні, 07:00
В Україні невелике потепління: погода на 22 січня
Сьогодні, 05:59
Україна та Росія перебувають у точці для укладення угоди – Трамп
Вчора, 17:45
Зеленський планує зустрітися з Трампом у Давосі
Вчора, 17:22
Трамп у Давосі розкритикував Європу через міграцію та імпорт
Вчора, 16:04
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 21 січня
Вчора, 05:59

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
7 сiчня, 13:18
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua