У Молдові місцеві мешканці виявили російський безпілотник (фото)

МЗС Молдови відреагувало на черговий безпілотник РФ на їхній території

Мешканці селища Кроцмаз Стефан-Водянського району у Молдові виявили поблизу кордону з Україною російський дрон. На місце знахідки прибула місцева поліція. Про це пише «Главком» із посиланням на повідомлення правоохоронців.

Повідомляється, що до поліції Молдови надійшло повідомлення 22 січня близько 10 ранку про те, що в саду нежитлового будинку було виявлено дрон. Його довжина сягала близько 2,5 м

Поліція Молдови встановила, що знайдений дрон оснащений бойовою частиною. Тому на місце подій викликали експертів відділу вибухотехніки. У поліції повідомили, що фахівці підірвали дрон на місці. «Наразі оцінюється ступінь небезпеки. Вживаються необхідні заходи для встановлення всіх обставин і знешкодження бойової частини літального апарату, а всі місцеві жителі евакуюються з зони події», – додали у місцевій поліції.

Довжина російського дрона сягала близько 2,5 м фото: Telegram/Poliția Republicii Moldova

На цей інцидент також відреагували у Міністерстві закордонних справ Молдови. «Після виявлення російського безпілотника в районі Крокмаз в окрузі Штефан Вода Міністерство закордонних справ заявило, що подібні інциденти є серйозним порушенням суверенітету і територіальної цілісності Республіки Молдова», – йдеться у заяві МЗС.

Також у повідомлені відомства зазначили, що Молдова засуджує ці дії та агресію РФ проти України, яка не лише «приносить страждання, втрати та руйнування Україні», але й ставить під загрозу безпеку громадян Молдови.

Напередодні російська терористична армія атакувала Одеський район ударними безпілотниками. Внаслідок цього загинув юнак. Російський дрон влучив між 18 та 19 поверхами багатоквартирного будинку, без подальшої детонації. Пошкоджено фасад та скління будинку, а також припарковані автомобілі.

Раніше повідомлялося, що вранці 17 січня на березі озера в Теленештському районі Молдови виявили російський безпілотник типу «Гербера». На інцидент відреагувало Міністерство закордонних справ країни.