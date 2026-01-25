Окупанти намагаються прорвати кордон у одній із областей

Росія атакує групами по 15-20 осіб, але українська оборона тримається

Російські окупаційні війська продовжують шукати слабкі місця в обороні України на Харківському напрямку. Бої не припиняються в районах Вовчанська та Куп’янська, а також триває інтенсивний тиск на українські позиції на Лиманському напрямку. Як інформує «Главком», про це в ефірі «Ми-Україна» повідомив начальник управління комунікацій Угрупування об'єднаних сил Віктор Трегубов.

За словами Трегубова, у напрямку Куп’янська росіяни намагаються вести наступальні дії, проте успіху не мають.

Наразі армія РФ майже не використовує важку техніку на цій ділянці фронту. За словами Трегубова, атаки ведуться невеликими групами по 15-20 осіб. Це свідчить про обмежені можливості прориву української оборони.

Нагадаємо, російські окупаційні війська посилюють тиск на українські позиції на Слобожанському напрямку та намагаються створити так звану «буферну зону» в Харківській і Сумській областях. Втім, українські захисники знають плани противника та ефективно їм протидіють.

Також аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) у своєму звіті повідомляють про нещодавнє просування Збройних сил України на ключових ділянках фронту. Геолокаційні кадри підтверджують успішні дії українських підрозділів у Харківській та Донецькій областях, попри безперервний тиск з боку російських окупаційних військ.

Раніше російські війська намагалися прорвати державний кордон України в напрямку населеного пункту Дегтярне на Харківщині, однак українські захисники відбили атаку та знищили понад 20 окупантів.