Аварійно-рятувальні роботи на місці удару по потягу на Харківщині завершено

Остаточну кількість жертв буде встановлено після проведення ДНК-експертиз

На Харківщині рятувальники завершили ліквідацію наслідків ворожого удару по пасажирському поїзду. Пожежу у вагоні повністю загасили, аварійно-рятувальні роботи на місцях влучань завершено. Про це повідомляє ДСНС, пише «Главком».

Під час робіт у пошкодженому вагоні рятувальники виявили тіла чотирьох загиблих, а також фрагменти тіл. Остаточну кількість жертв буде встановлено після проведення ДНК-експертиз.

У мережі з’явилися відео перших хвилин після російського удару по пасажирському поїзду на Харківщині, внаслідок якого загинули щонайменше четверо людей. На кадрах видно пошкоджені вагони, пожежу та пасажирів, які у стані шоку вибираються з потяга та намагаються допомогти одне одному.

Варто зазначити, що поблизу села Язикове Барвінківської громади Ізюмського району російські війська атакували пасажирський поїзд сполученням «Чоп – Харків – Барвінкове».

За даними слідства, по потягу було завдано удару трьома БпЛА типу Shahed. Два влучання зафіксовано поблизу поїзда, ще одне – безпосередньо у пасажирський вагон, де спалахнула пожежа.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що внаслідок атаки загинуло четверо людей. За даними поліції, двох пасажирів – 29-річного чоловіка та 26-річну жінку доставили до лікарні.

У вагоні, в який влучив дрон, перебувало 18 пасажирів. Загалом у потягу було понад 200 осіб. Рятувальники продовжують пошукові роботи, ще кілька людей вважаються зниклими, є поранені.