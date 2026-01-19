Молдова розпочала процес виходу з СНД

Глава МЗС Молдови заявив, що документи буде розглянуто на початку нової парламентської сесії

Країна розпочала процес денонсації трьох угод про членство в обʼєднанні

Молдова розпочала процес виходу зі Співдружності Незалежних Держав (СНД). Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Moldpres.

Міністр закордонних справ Міхай Попшой заявив, що документи будуть розглянуті вже на початку нової парламентської сесії. Він наголосив, що країна перебуває в процесі погодження денонсації трьох угод з СНД

«Йдеться про угоди, що лежать в основі нашого членства в СНД, а саме: Статут СНД, підписаний у Мінську 22 січня 1993 року; Угода про створення СНД від 8 грудня 1991 року, також підписана в Мінську; а також Додаток до цієї угоди від 22 грудня 1991 року», – пояснив він.

За словами Попшоя, Молдова більше не буде членом СНД. «Денонсація цих трьох базових угод, які лежать в основі нашого членства, дозволить нам заявити, що з юридичної точки зору Республіка Молдова більше не є членом. Де-факто ми призупинили свою участь уже деякий час тому, але юридично ми все ще залишалися там», – додав міністр.

За словами дипломата, Молдова ухвалила це рішення нещодавно, і процедура погодження триває. «Документи про денонсацію будуть передані до парламенту, щоб законодавці ухвалили відповідне рішення. Ймовірно, до середини лютого ми завершимо процедури в уряді, після чого рішення буде ухвалене парламентом», – підсумував посадовець.

Попшой також зазначив, що цей крок прояснює юридичний статус Молдови щодо СНД і є важливим етапом у зміцненні європейської орієнтації держави.

Нагадаємо, у 2024 році Україна вийшла з угод, укладених за участі країн СНД, зокрема, з угоди про співробітництво в галузі технічного переоснащення і оновлення залізничного рухомого складу.

До слова, депутати Верховної Ради у травні 2022 року ухвалили постанову «Про вихід Верховної Ради України з угоди про Міжпарламентську асамблею держав-учасниць Співдружності незалежних держав». Рішення підтримали 280 нардепів.