Росія вимагає від Ізраїлю передати у власність три храми

У монастирі Марії Магдалини похована княгиня Єлизавета Федорівна, сестра російської імператриці Олександри, розстріляна в 1918 році більшовиками

Каменем спотикання стали три церковні споруди, розташовані на Оливній горі в Єрусалимі

Російська влада висунула Ізраїлю вимоги – передати у власність РФ три історичні пам'ятки на Оливній горі. Про це пишуть «Вести».

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Колишній прем'єр-міністр Росії Сергій Степашин, який очолює Імператорське православне палестинське товариство (IOPS) і отримав повноваження Путіна наглядати за поверненням активів в Ізраїлі, заявив, що матеріали були передані до суду.

Каменем спотикання стали три церковні споруди, розташовані на Оливній горі в Єрусалимі. Це церква Вознесіння Господнього, монастир Марії Магдалини і церква Вірі Галілаї.

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У монастирі Марії Магдалини похована княгиня Єлизавета Федорівна, сестра російської імператриці Олександри, розстріляна в 1918 році більшовиками. Згодом, згідно з її заповітом, останки були перевезені для поховання в Єрусалим.

Також там похована принцеса Аліса Баттенберзька, правнучка англійської королеви Вікторії і теща покійної королеви Єлизавети II, яка після її смерті була оголошена Праведником народів світу. Її онук - король Великобританії Карл III, який зійшов на престол у 2022 році.

«Новий позов щодо передачі трьох церков пов'язаний з внутрішньою пропагандою в Росії на тлі падіння популярності Путіна», – пояснив Алекс Танцер, громадський діяч, який займається єврейством в країнах колишнього СРСР в Ізраїлі.

Нагадаємо, Ізраїль та Росія уклали домовленості у галузі безпеки. Вони «створюють обмеження» щодо допомоги Єрусалиму Україні. Відповідну інформацію повідомив посол Ізраїлю у Києві Міхаель Бродський.