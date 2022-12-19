Про що домовилися Ізраїль та Росія і що це означає для України: пояснення посла
Єрусалим та Москва уклали домовленості, які створюють обмеження для допомоги
Києву
Ізраїль та Росія уклали домовленості у галузі безпеки. Вони «створюють обмеження» щодо допомоги Єрусалиму Україні. Відповідну інформацію повідомив посол Ізраїлю у Києві Міхаель Бродський, пише The Washington Post. За його даними, обмеження, які виникли, неможливо переступити.
«Росія дозволяє військово-повітряним Ізраїлю з повітряного простору Сирії, який вона контролює, здійснювати удари по іранських постачаннях зброї. Єрусалим вважає такі операції критично важливими для своєї нацбезпеки», – мовиться в повідомленні.
За даними Бродського, уряд Ізраїлю не ризикне ставити під загрозу цю домовленість заради будь-якої третьої сторони, включно з Україною. Окрім того, Міхаель Бродський наголосив, що Ізраїль не в НАТО, тому перебуває в тендітнішій ситуації.
Раніше Ізраїль неодноразово заявляв, що не може надати Україні системи протиповітряної оборони. Згодом Володимир Зеленський вкотре закликав Ізраїль не шукати компроміс між Києвом та Москвою, а надати нам системи протиповітряної оборони.
Нагадаємо, український посол в Ізраїлі Євген Корнійчук пояснив позицію Кнесету особливостями місцевого менталітету і ставленням до власної безпеки.
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