Про що домовилися Ізраїль та Росія і що це означає для України: пояснення посла

Ізраїль отримає можливість наносити удари по противникові, тож інтереси України не на часу

Єрусалим та Москва уклали домовленості, які створюють обмеження для допомоги

Києву

Ізраїль та Росія уклали домовленості у галузі безпеки. Вони «створюють обмеження» щодо допомоги Єрусалиму Україні. Відповідну інформацію повідомив посол Ізраїлю у Києві Міхаель Бродський, пише The Washington Post. За його даними, обмеження, які виникли, неможливо переступити.

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«Росія дозволяє військово-повітряним Ізраїлю з повітряного простору Сирії, який вона контролює, здійснювати удари по іранських постачаннях зброї. Єрусалим вважає такі операції критично важливими для своєї нацбезпеки», – мовиться в повідомленні.

За даними Бродського, уряд Ізраїлю не ризикне ставити під загрозу цю домовленість заради будь-якої третьої сторони, включно з Україною. Окрім того, Міхаель Бродський наголосив, що Ізраїль не в НАТО, тому перебуває в тендітнішій ситуації.

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Раніше Ізраїль неодноразово заявляв, що не може надати Україні системи протиповітряної оборони. Згодом Володимир Зеленський вкотре закликав Ізраїль не шукати компроміс між Києвом та Москвою, а надати нам системи протиповітряної оборони.

Нагадаємо, український посол в Ізраїлі Євген Корнійчук пояснив позицію Кнесету особливостями місцевого менталітету і ставленням до власної безпеки.