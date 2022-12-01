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Ізраїльські газети незвично відреагували на результат футбольного матчу (фотофакт)

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
Ізраїльські газети незвично відреагували на результат футбольного матчу (фотофакт)
Спорт зовсім не поза політикою 
фото з відкритих джерел

Американська збірна здобула складну перемогу і вона стала символічною

У третьому турі групового етапу чемпіонату світу-2022 з футболу збірна США мінімально обіграла Іран – 1:0. Єдиний гол американська команда забила на 38-й хвилині. Відтак сьогодні три перші шпальти трьох ізраїльських газет вийшли із цією новиною на перших сторінках. У соцмережах пишуть, що такої кількості смуг, присвячених футболу, в газетах Ізраїлю ще не бачили.  

Ізраїльські газети незвично відреагували на результат футбольного матчу (фотофакт) фото 1
Ізраїльські газети незвично відреагували на результат футбольного матчу (фотофакт) фото 2
Ізраїльські газети незвично відреагували на результат футбольного матчу (фотофакт) фото 3

Як відомо, США підтримують Ізраїль у конфлікті з Палестиною. Натомість Іран допомагає противникам Єрусалиму. Таким чином ізраїльська преса демонструє підтримку своєму союзникові і натякає на ймовірний розвиток подій у разі, якщо конфлікт між Тегераном та Єрусалимом загостриться. 

Наразі Близькому Сході загрозою для Ізраїлю залишаються терористичні угруповання та Іран як країна, яка намагається стати спонсором ісламських радикалів, що борються проти Ізраїлю, та розвиває програму зі створення зброї масового знищення. 

Раніше повідомлялося, що гравці збірної США втішили футболістів національної команди Ірану після матчу третього туру групового етапу чемпіонату світу 2022 року у Катарі.

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Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Ізраїль Іран конфлікт

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