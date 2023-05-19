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19 травня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
19 травня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони
Сьогодні – Всесвітній день сімейного лікаря
фото з відкритих джерел

Сни з 18 на 19 травня пророкують події, які відбудуться через вісім днів

У п’ятницю 19 травня віряни вшановують пам'ять праведника Іова Багатостраждального. У світі відзначається Всесвітній день боротьби з запальними захворюваннями кишечника і Всесвітній День сімейного лікаря.

Всесвітній день боротьби з запальними захворюваннями кишечника

Щонайменше п'ять мільйонів людей у світі хворіють на запальні захворювання кишечника (ЗЗК), а саме – хворобу Крона і виразковий коліт. Перебіг ЗЗК може бути тривалим і виснажливим, значно погіршуючи якість життя, крім того іноді виникають ускладнення, небезпечні для життя: стеноз кишечника, кровотечі, колоректальний рак.

Для того, щоб привернути увагу до проблеми ЗЗК, а також до потреб людей, що живуть з цими захворюваннями у більше ніж 40 країнах Європи, Північної Америки, Близького Сходу та Австралії, 19 травня проводиться Всесвітній день боротьби з запальними захворюваннями кишечника.

Символом підтримки людей, які живуть з ЗЗК, є фіолетова стрічка, і в багатьох країнах світу організатори підсвічують фіолетовим кольором відомі пам'ятки, а також проводять різні освітні та спортивні заходи.

Всесвітній День сімейного лікаря

З 19 травня 2011року Всесвітня організація сімейних лікарів WONCA започаткувала святкування Всесвітнього дня сімейного лікаря. За визначенням Всесвітньої організації охорони здоров’я, саме первинна медико-санітарна допомога має бути основою в організації медичної допомоги населенню.

Вже за першого контакту з пацієнтами сімейні лікарі мають визначати не лише діагноз, але й необхідний рівень фахової допомоги в закладах охорони здоров’я. З перших днів незалежності нашої держави розпочався розвиток сімейної медицини в країні.

Нині в реформі медичної галузі сімейну медицину визначено пріоритетною та ключовою, бо саме первинна допомога має формувати здоров’я нації, тому підготовка лікарів такого фаху має стати фундаментальною.

Народні прикмети й традиції

  • Якщо в цей день погода ясна, то врожай огірків буде відмінний.
  • Велика роса – до врожаю огірків.
  • Багато роси вранці – на гарну погоду, нема роси – буде дощ.
  • Якщо після світанку піднявся туман, то погода буде малохмарна і без опадів.
  • Під час тихого дощу бульбашки на воді з'явилися – значить, дощ затягнеться.
  • Птахи весело співають – найближчими днями буде хороша погода.

Що не можна робити сьогодні

  • Не рекомендується вирушати у далеку дорогу і розпочинати нові справи.
  • Сни з 18 на 19 травня пророкують події, які відбудуться через вісім днів. А ось сновидіння, побачене вдень 19 травня, може здійснитися через шість років. Розповідати про це не варто.
  • У цей день здавна дуже шанували росу, яка могла дати здоров'я, тому не можна її спеціально збивати.
  • Якщо ви хочете отримати врожай огірків, то не можна в цей день лінуватися. Витратьте певний час на роботу з землею.

Іменини

Сьогодні День ангела відзначають власники таких імен: Микола, Дениса та Іова.

Теги: свято традиції свята

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