9 червня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Не варто цього дня лаятись і сваритися з рідними

9 червня відзначається Міжнародний день друзів, Міжнародний день кельтського мистецтва та Всесвітній день антифосфоліпідного синдрому. Віряни вшановують пам'ять святої Феодори Олександрійської.

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Міжнародний день друзів

День дружби започаткував Джойс Холл, засновник карток Hallmark у 1930 році, який передбачався 2 серпня та днем, коли люди святкували свої дружні стосунки святковими урочистостями. День дружби був організований Національною асоціацією вітальних листівок у 1920-х роках, але його не підтримали споживачі – враховуючи, що це було надто очевидно комерційним трюком для просування вітальних листівок. У 1940-х роках кількість карток Дня дружби, доступних у США, зменшилася, і свято там здебільшого згасло. На сьогодні немає доказів щодо його поширення в Європі; однак воно існує і пожвавилося в Азії, де його прийняли кілька країн.

На честь Дня дружби в 1998 році Нане Аннан, дружина Генерального секретаря ООН Кофі Аннана, призначила Вінні-Пуха послом Дружби у світі. Спонсором заходу виступив Департамент громадської інформації ООН та підприємств Діснея, а організатором – Кеті Лі Гіффорд.

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Деякі друзі в цей день вітають один одного та обмінюються подарунками та листівками. Фенічки дуже популярні в Індії, Непалі, Бангладеш та деяких регоінах Південної Америки. З появою сайтів соціальних мереж День дружби також відзначається в Інтернеті. Комерціалізація святкування Дня дружби призвела до того, що деякі люди відхилили його як «маркетинговий трюк». Але в останні роки свято відзначається в першу неділю серпня, а не 30 липня. Однак 27 липня 2011 року 65-а сесія Генеральної Асамблеї ООН оголосила 30 липня «Міжнародним днем дружби».

Міжнародний день кельтського мистецтва

Цей особливий день відзначається щорічно 9 червня на честь унікального мистецького стилю кельтів, який характеризується складними вузлами, спіралями та іншими складними візерунками. Кельти були відомі своїми вишуканими виробами з металу, ювелірними виробами та ілюмінованими рукописами, які часто мали ці характерні візерунки.

У Міжнародний день кельтського мистецтва люди з усього світу беруть участь у заходах, спрямованих на демонстрацію краси та складності кельтського мистецтва. Художники можуть створювати нові роботи, натхненні традиційними кельтськими зразками, або навчати інших про історію та значення цього стародавнього виду мистецтва. У багатьох музеях і галереях проводяться спеціальні виставки, на яких представлено кельтські артефакти або сучасні твори, які черпають натхнення з цієї позачасової естетики.

Всесвітній день антифосфоліпідного синдрому

Всесвітній день боротьби з синдромом антифосфоліпідних антитіл (World Antiphospholipid Antibody Syndrome Day) відзначається щорічно 9 червня, щоб привернути увагу до рідкісного аутоімунного захворювання, яке вражає мільйони людей у всьому світі.

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Антифосфоліпідний синдром – це розлад, який спричиняє утворення тромбів в артеріях і венах, що призводить до серйозних проблем зі здоров’ям, таких як інсульт, серцевий напад і емболія легеневої артерії. Це викликано гіперактивною імунною системою, яка виробляє антитіла, які атакують фосфоліпіди, які є важливими компонентами клітинних мембран.

У Всесвітній день антифосфоліпідного синдрому проводяться заходи для підвищення обізнаності про цю складну хворобу, про симптоми та лікування, доступні для цього захворювання. Ця подія також спрямована на заохочення досліджень нових методів лікування та підходів до лікування АФС, щоб пацієнти могли жити здоровим життям.

Яке сьогодні релігійне свято

9 червня в церковному календарі – день пам’яті святої Феодори Олександрійської. Жила вона приблизно в III-IV столітті в Олександрії. В ті часи відбувалися жорстокі гоніння за християнами. Тому привели її на суд і запитали, чому вона все ще незаміжня. Відповіла на це християнка, що вирішила своє життя присвятити Господу. За це її спочатку кинули до в'язниці, а потім віддали в дім блудниць.

Від ганьби Феодору врятував воїн, який увірвався до кімнати, розігнав чоловіків та дав жінці одяг. За це сміливця стратили разом із дівчиною, а тіла їхні потім ще й спалили.

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Що не можна робити цього дня

Не варто цього дня носити в кишені монети, це призведе до втрати фінансів.

Не лайтесь і не сваріться з рідними, не ображайте близьких людей.

Заборонено виносити чи вимітати сміття з будинку.

Народні прикмети і традиції

Дивилися, який сьогодні день: вранці повітря задушливе, потім буде негода;

На траві вранці рясна роса – до сонячного дня;

Граки пасуться у траві – чекайте на дощ;

Не відчувається запах від квітів жимолості – буде сильна посуха;

Немає вітру, але ліс шумить – пізніше дощитиме;

Ясна погода, але з'явилися черв'яки – чекайте на грозу;

Дим із труби йде донизу – буде негода.

Пам’ятні події 9 червня

1534 рік – Жак Картьє відкриває річку Св. Лаврентія;

1786 рік – у Нью-Йорку вперше надходить в продаж морозиво;

1866 рік – метеорит «Княгиня» падає на Закарпатті;

1822 рік – у США отримали патент на штучну щелепу;

1889 рік – на місці спалення Джордано Бруно в Римі відкривають його пам'ятник;

1898 рік – Велика Британія отримує від Китаю територію Гонконгу в оренду строком на 99 років;

1920 рік – польськими військами, які відступали у Києві, зруйновано усі мости через Дніпро, у тому числі Миколаївський ланцюговий міст;

1934 рік – на екранах уперше з'являється герой мультфільмів каченя Дональд Дак;

1984 рік – у Гільдію кіноакторів США як почесного члена приймають каченя Дональда Дака;

1988 рік – стрибун із жердиною Сергій Бубка у Братиславі встановлює світовий рекорд – 6,05 м;

1994 рік – президент Казахстану Нурсултан Назарбаєв оголошує про перенесення столиці з Алма-Ати до Акмоли;

2009 рік – українська прем'єра та кінотетральний реліз фільму «Las Meninas» (режисер Ігор Подольчак).

Іменини

День ангела в цей день святкують Івана, Анастасія.