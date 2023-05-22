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Україна відзначає 936 років від дня перенесення мощей святого Миколая

glavcom.ua
Україна відзначає 936 років від дня перенесення мощей святого Миколая
Святкування перенесення мощей святого Миколая на території Руси-України було встановлене ще за митрополита Київського Іоана ІІ
фото з відкритих джерел

Українці святкують перенесення мощей чудотворця Миколая вже понад 9 століть

Цього дня 1087 року мощі святителя Миколая перевезені на кораблі зі спустошеного через набіги турків міста Мири у Лікії (нині це поблизу містечка Демре, провінція Анталія, в Туреччині) до італійського міста Барі. Про це повідомляє Українська православна церква.

Тоді місцеві мешканці з великою радістю і пошаною зустріли святі мощі й урочисто поклали їх у церкві святого Іоана Предтечі біля моря. Багато чудес звершувалось біля цих мощей, тож громадяни побудували нову велику церкву на честь святого Миколая Чудотворця і поклали туди мощі святого, де вони спочивають до цього часу.

Як ми знаємо з житія святителя Миколая, архієпископа Мир Лікійських, саме там він звершував служіння своїй пастві й, досягнувши глибокої старості, завершив свій земний шлях в грудні 343 року від Різдва Христового. На поховання святителя Миколая «зібралися єпископи Лікійської країни з усім кліром» та народ з різних міст. Чесне тіло святителя було поховано біля храму, де він служив.

Майже сімсот років спочивало святе тіло великого святителя і чудотворця Миколая в Мирах Лікійських. Але потім туди прийшли з руйнівними набігами кочові народи і народи мусульманські – розгромили, знищили майже всі міста Малої Азії, зруйнували та осквернили і Мири Лікійські, де спочивали мощі святителя Миколая.

Місто Барі знаходиться на півдні Італійського півострова, здавна його населяли греки. У 1070 році місто його захопили нормани, північні племена німецького народу, але в деяких монастирях збереглася православна віра. За Переданням, одному пресвітеру м. Барі явився уві сні святий Миколай і заповів забрати його тіло зі спустошеного міста Мири та перенести сюди, до Барі. Пресвітер виконав волю святого, і 22 травня 1087 року святі мощі Миколая Чудотворця з великими почестями зустріли вже в італійському містечку.

Відомо, що святкування перенесення мощей святого Миколая на території Руси-України було встановлене ще за митрополита Київського Іоана ІІ, у 1089 році. Тож святкуємо ми цю подію вже понад 9 століть!

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Теги: христианство свята Українська православна церква

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