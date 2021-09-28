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    У чому найбільша небезпека біткоїна? Найбільший німецький банк дав відповідь

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    Попри можливі ризики, популярність біткоїну продовжує зростати - У чому найбільша небезпека біткоїна? Найбільший німецький банк дав відповідь
    Попри можливі ризики, популярність біткоїну продовжує зростати
    фото з відкритих джерел

    Найближчим часом криптовалюта залишатиметься ризикованим інструментом для збереження заощаджень

    Використання біткоїнів для накопичувань пов'язане з високими ризиками. Про це в інтерв’ю, опублікованому на сайті найбільшого німецького банку Deutsche Bank, розповіла аналітик цієї банківської структури Маріон Лабур.

    На думку експертки, є три причини, що роблять цей актив потенційно небезпечним. По-перше, дві третини вироблених на даний момент токенів використовуються в якості інвестицій або об'єкта спекуляцій (отримання доходу за рахунок різниці між цінами купівлі та продажу).

    По-друге, через обмежений обіг декілька великих угод з біткоїнами можуть значно вплинути на співвідношення попиту та пропозиції.

    «Максимальне число біткоїнів, яке потенційно може бути видобуто в усьому світі, становить трохи менше ніж 21 млн. Близько 89% від цієї кількості на даний момент вже знаходиться в обігу», – пояснила Маріон Лабур.

    Крім того, вартість криптовалюти значною мірою формується на основі уявлень самих інвесторів. «Невеликі зміни в загальному сприйнятті [...] можуть мати великий вплив на його ціну», – підсумувала експертка.

    Тому, на її думку, найближчим часом біткоїн залишиться дуже ризикованим активом.

    Проте, експертка нагадала, що золото також не відрізнялося високою стабільністю в деякі періоди історії.

    Нагадаємо, нещодавно перша країна світу офіційно визнала біткоїн засобом платежу.

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    Теги: інвестиції гроші Біткоїн золото
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    У чому найбільша небезпека біткоїна? Найбільший німецький банк дав відповідь