11 день протестів: тисячі білорусів знову вийшли на мітинги



Розсилка ВІДПРАВИТИ

У Мінську на площі Незалежності активісти вимагають ліхтарики телефонів Фото: Tut.by

Основні акції протесту проти підсумків президентських виборів проходять у Мінську, Гомелі, Бобруйську і Гродно

На протести проти підсумків президентських виборів в Білорусі, на яких переміг чинний глава держави Олександр Лукашенко, в середу, 19 серпня, прийшло менше людей, ніж днем раніше.

Відповідні фото і відео з протестних заходів опублікували білоруські опозиційні телеграм-канали.

Мирні протестувальники знову зібралися в центрі Гомеля. Спочатку на площі, пізніше спустилися на Радянську до цирку. Зараз тут приблизно півтори сотні осіб.

У Бобруйську мітинг з біло-червоно-білими прапорами проходить у форматі «вільного мікрофона». Жителі міста вшанували хвилиною мовчання загиблих під час протестів.

Виступаючі повідомили, що звернення з підписами містян, які збиралися останні кілька днів, передані в міськвиконком. Їх підтримали понад 1500 жителів міста. Основні вимоги – відставка Лукашенка, притягнення до відповідальності правоохоронців, які били містян, звільнення усіх затриманих активістів.

У Мінську на площі Незалежності активісти кричать: «Віримо, можемо, переможемо!» – і починають вмикати ліхтарики телефонів.

У Гродно на площі Леніна, де зібралося кілька тисяч активістів, з'явилися міліціонери, які говорять тим, хто зібралися, що захід незаконний. Активісти скандують «Ганьба, ганьба!» і не розходяться. Вони просять гродненців не йти з площі.

Також ввечері у Гомелі розпочався імпровізований концерт.

Зазначимо, що білоруські активісти оголосили перепочинок для створення небувалого організаційного руху і закликають людей «знову готувати свої ноги» на вихідні.

Опозиція анонсувала масштабну акцію в центрі Мінська, призначену на 23 серпня на 14:00. Приєднатися до неї пропонують також жителям інших міст.

До слова, у Білорусі помер чоловік, в якого силовики вистрілили під час акції протесту

Зазначимо, що білоруські активісти оголосили перепочинок для створення небувалого організаційного руху і закликають людей «знову готувати свої ноги» на вихідні.

Напередодні Олександр Лукашенко нагородив силовиків медалями за «чудове виконання службових обов’язків».

Лукашенко вважає, що білоруські силовики били лише тих, хто кидався на них. Відомо, що у понеділок у Мінську знову почали затримувати мітингувальників.