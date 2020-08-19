Білорусь і Росія домовилися про зняття обмежень на перетин кордонів
Відповідні домовленості були досягнуті під час телефонної розмови між прем'єр-міністрами Білорусі і РФ
Білорусь і Росія домовилися про зняття обмеження на пересування через білорусько-російський кордон. Про це повідомляє пресслужба Ради міністрів Білорусі.
Відповідні домовленості були досягнуті під час телефонної розмови між прем'єр-міністрами Білорусі і РФ.
«Досягнута домовленість про спільну роботу відповідних відомств двох країн щодо зняття обмеження на пересування через білорусько-російський кордон», - йдеться в повідомленні.
Відзначимо, зараз в Білорусі проходять масові протести у зв'язку з незгодою з результатами виборів.
На тлі протестів Лукашенко заявив, що при першому запиті Росія надасть допомогу щодо забезпеченню безпеки Білорусі.
Раніше повідомлялося, що інавгурація Лукашенка в якості президента пройде протягом двох місяців, однак точної дати поки немає.
Нагадаємо, 19 серпня Євросоюз не визнав результатів виборів у Білорусі.
Фінляндія заявила, що не визнає вибори у Білорусі і підтримує санкції ЄС проти представників режиму Лукашенка.
18 серпня Естонія та Литва заявили, що не визнають результатів виборів у Білорусі.
Нагадаємо, «Главком» опублікував список країн, які визнали Лукашенка президентом.
Зазначимо, Україна офіційно не вітала Лукашенка з перемогою. Своїми вітання відзначилися кум Путіна Віктор Медведчук та нардеп від «Слуги народу» Євген Шевченко. Також поспішив привітати Лукашенка з перемогою на виборах скандальний український політик, лідер Радикальної партії Олег Ляшко. Втім, згодом він видалив із соцмереж своє привітання.
Разом з тим Канада та Ірландія не визнали результати виборів президента Білорусі. Крім того, Британія не визнає результатів виборів у Білорусі.
Європарламентарі оголосили Лукашенка персоною нон грата в ЄС
До слова, 17 серпня президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що нових виборів глави держави в країні не буде.