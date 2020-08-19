Білорусь і Росія домовилися про зняття обмежень на перетин кордонів



Розсилка ВІДПРАВИТИ

На тлі протестів Лукашенко заявив, що при першому запиті Росія надасть допомогу щодо забезпеченню безпеки Білорусі

Відповідні домовленості були досягнуті під час телефонної розмови між прем'єр-міністрами Білорусі і РФ

Білорусь і Росія домовилися про зняття обмеження на пересування через білорусько-російський кордон. Про це повідомляє пресслужба Ради міністрів Білорусі.

Відповідні домовленості були досягнуті під час телефонної розмови між прем'єр-міністрами Білорусі і РФ.

«Досягнута домовленість про спільну роботу відповідних відомств двох країн щодо зняття обмеження на пересування через білорусько-російський кордон», - йдеться в повідомленні.

Відзначимо, зараз в Білорусі проходять масові протести у зв'язку з незгодою з результатами виборів.

На тлі протестів Лукашенко заявив, що при першому запиті Росія надасть допомогу щодо забезпеченню безпеки Білорусі.

Раніше повідомлялося, що інавгурація Лукашенка в якості президента пройде протягом двох місяців, однак точної дати поки немає.

Нагадаємо, 19 серпня Євросоюз не визнав результатів виборів у Білорусі.

Фінляндія заявила, що не визнає вибори у Білорусі і підтримує санкції ЄС проти представників режиму Лукашенка.

18 серпня Естонія та Литва заявили, що не визнають результатів виборів у Білорусі.

Нагадаємо, «Главком» опублікував список країн, які визнали Лукашенка президентом.

Зазначимо, Україна офіційно не вітала Лукашенка з перемогою. Своїми вітання відзначилися кум Путіна Віктор Медведчук та нардеп від «Слуги народу» Євген Шевченко. Також поспішив привітати Лукашенка з перемогою на виборах скандальний український політик, лідер Радикальної партії Олег Ляшко. Втім, згодом він видалив із соцмереж своє привітання.

Разом з тим Канада та Ірландія не визнали результати виборів президента Білорусі. Крім того, Британія не визнає результатів виборів у Білорусі.

Європарламентарі оголосили Лукашенка персоною нон грата в ЄС

До слова, 17 серпня президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що нових виборів глави держави в країні не буде.