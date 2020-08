Байден підтримав Тихановську і проведення нових виборів у Білорусі

Відважні громадяни Білорусі демонструють, що їхні голоси не будуть заглушені терором або тортурами, - кандидат в президенти США

Кандидат в президенти США від Демократичної партії Джо Байден підтримав заклики до проведення нових виборів президента Білорусі. Про це Байден написав в Twitter.

«Відважні громадяни Білорусі демонструють, що їхні голоси не будуть заглушені терором або тортурами. США повинні підтримати заклик Світлани Тихановської до справедливих виборів. Росії потрібно сказати, щоб вона не втручалася - справа не в геополітиці, а в праві обирати своїх лідерів», - написав Байден.

The brave citizens of Belarus are showing their voices will not be silenced by terror or torture. The U.S. should support Sviatlana Tsikhanouskaya's call for fair elections. Russia must be told not to interfere—this is not about geopolitics but the right to choose one's leaders.