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    У світі

    Байден підтримав Тихановську і проведення нових виборів у Білорусі

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    США повинні підтримати заклик Світлани Тихановської до справедливих виборів. Росії потрібно сказати, щоб вона не втручалася, - Джо Байден - Байден підтримав Тихановську і проведення нових виборів у Білорусі
    США повинні підтримати заклик Світлани Тихановської до справедливих виборів. Росії потрібно сказати, щоб вона не втручалася, - Джо Байден

    Відважні громадяни Білорусі демонструють, що їхні голоси не будуть заглушені терором або тортурами, - кандидат в президенти США

    Кандидат в президенти США від Демократичної партії Джо Байден підтримав заклики до проведення нових виборів президента Білорусі. Про це Байден написав в Twitter.

    «Відважні громадяни Білорусі демонструють, що їхні голоси не будуть заглушені терором або тортурами. США повинні підтримати заклик Світлани Тихановської до справедливих виборів. Росії потрібно сказати, щоб вона не втручалася - справа не в геополітиці, а в праві обирати своїх лідерів», - написав Байден.

    19 серпня головна опонентка чинної влади Білорусі Світлана Тихановська звернулася до лідерів ЄС. Вона заявила, що вибори 9-ого серпня не були ні чесними, ні прозорими, а їх результати були сфальсифікованими.

    Раніше повідомлялося, що інавгурація Лукашенка в якості президента пройде протягом двох місяців, однак точної дати поки немає.

    Нагадаємо, 19 серпня Євросоюз не визнав результатів виборів у Білорусі. 

    Фінляндія заявила, що не визнає вибори у Білорусі і підтримує санкції ЄС проти представників режиму Лукашенка.

    18 серпня Естонія та Литва заявили, що не визнають результатів виборів у Білорусі.

    Нагадаємо, «Главком» опублікував список країн, які визнали Лукашенка президентом.

    Зазначимо, Україна офіційно не вітала Лукашенка з перемогою. Своїми вітання відзначилися кум Путіна Віктор Медведчук та нардеп від «Слуги народу» Євген Шевченко. Також поспішив привітати Лукашенка з перемогою на виборах скандальний український політик, лідер Радикальної партії Олег Ляшко. Втім, згодом він видалив із соцмереж своє привітання.

    Разом з тим Канада та Ірландія не визнали результати виборів президента Білорусі. Крім того, Британія не визнає результатів виборів у Білорусі

    Європарламентарі оголосили Лукашенка персоною нон грата в ЄС

    До слова, 17 серпня президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що нових виборів глави держави в країні не буде.

    Білорусь ЄС США Джозеф Байден вибори санкції Олександр Лукашенко Фінляндія Ірландія Литва Україна Twitter Світлана Тихановська
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