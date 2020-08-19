Байден підтримав Тихановську і проведення нових виборів у Білорусі



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США повинні підтримати заклик Світлани Тихановської до справедливих виборів. Росії потрібно сказати, щоб вона не втручалася, - Джо Байден

Відважні громадяни Білорусі демонструють, що їхні голоси не будуть заглушені терором або тортурами, - кандидат в президенти США

Кандидат в президенти США від Демократичної партії Джо Байден підтримав заклики до проведення нових виборів президента Білорусі. Про це Байден написав в Twitter.

«Відважні громадяни Білорусі демонструють, що їхні голоси не будуть заглушені терором або тортурами. США повинні підтримати заклик Світлани Тихановської до справедливих виборів. Росії потрібно сказати, щоб вона не втручалася - справа не в геополітиці, а в праві обирати своїх лідерів», - написав Байден.

The brave citizens of Belarus are showing their voices will not be silenced by terror or torture. The U.S. should support Sviatlana Tsikhanouskaya's call for fair elections. Russia must be told not to interfere—this is not about geopolitics but the right to choose one's leaders. — Joe Biden (@JoeBiden) August 19, 2020

19 серпня головна опонентка чинної влади Білорусі Світлана Тихановська звернулася до лідерів ЄС. Вона заявила, що вибори 9-ого серпня не були ні чесними, ні прозорими, а їх результати були сфальсифікованими.

Раніше повідомлялося, що інавгурація Лукашенка в якості президента пройде протягом двох місяців, однак точної дати поки немає.

Нагадаємо, 19 серпня Євросоюз не визнав результатів виборів у Білорусі.

Фінляндія заявила, що не визнає вибори у Білорусі і підтримує санкції ЄС проти представників режиму Лукашенка.

18 серпня Естонія та Литва заявили, що не визнають результатів виборів у Білорусі.

Нагадаємо, «Главком» опублікував список країн, які визнали Лукашенка президентом.

Зазначимо, Україна офіційно не вітала Лукашенка з перемогою. Своїми вітання відзначилися кум Путіна Віктор Медведчук та нардеп від «Слуги народу» Євген Шевченко. Також поспішив привітати Лукашенка з перемогою на виборах скандальний український політик, лідер Радикальної партії Олег Ляшко. Втім, згодом він видалив із соцмереж своє привітання.

Разом з тим Канада та Ірландія не визнали результати виборів президента Білорусі. Крім того, Британія не визнає результатів виборів у Білорусі.

Європарламентарі оголосили Лукашенка персоною нон грата в ЄС

До слова, 17 серпня президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що нових виборів глави держави в країні не буде.