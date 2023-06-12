12 червня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Цього дня не рекомендується купатися у водоймах

12 червня відзначається День працівників фондового ринку в Україні, Міжнародний день дубляжу та Всесвітній день боротьби з дитячою працею. Віряни вшановують пам'ять преподобного Ісаакія.

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День працівників фондового ринку в Україні

12 червня кожного року Україна відзначає доволі молоде професійне свято – День працівника фондового ринку. Вперше він був відзначений 11 березня 2008 року.

Фондовий ринок – це поняття, яким позначають сукупність дій і механізмів, завдяки котрим, власне, й відбувається торгівля цінними паперами: ощадними депозитами, різноманітними облігаціями, житловими чеками, інвестиційними сертифікатами та таке інше. Український фондовий ринок почав функціонувати в 90-х роках минулого століття, але перші товарно-фондові біржі в українських містах з’явилась в кінці 19 – на початку 20 століть.

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Метою Дня працівника фондового ринку є подяка спеціалістам за їхню старанну роботу по розвитку ринкової економіки; привернення уваги українців до вагомої ролі фондового ринку під час залучення інвестиційного капіталу.

Міжнародний день дубляжу

Міжнародний день дубляжу (International dubbing day) відзначається щорічно 12 червня, щоб відзначити мистецтво дубляжу в кіно та на телебаченні. Це свято митців, акторів та глядачів, а також тих, хто за лаштунками: творців і техніків дубляжу та всіх осіб, дотичних до цього складного й важливого процесу. Великі команди дубляжу, які працюють за лаштунками, надають глядачам у всьому світі доступ до різноманітного міжнародного контенту через переклади. У цей день професіонали галузі та глядачі з усього світу відзначають зусилля, креативність і талант, які вкладаються у створення високоякісного дубльованого контенту.

З 1930-х років дубляж був досить популярним у Франції, Італії, Іспанії та Німеччині, тоді як в інших країнах фільми демонстувались у версії з субтитрами, які значно дешевші у виробництві. Сьогодні дубляж став більш доступним і суттєво розширює міжнародний прокат фільмів.

Всесвітній день боротьби з дитячою працею

Ідея створення цього дня належить Міжнародній організації праці, котра висунула відповідну пропозицію у 1997 році. З 2002 року подія святкується під егідою Організації Об’єднаних Націй.

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День боротьби з дитячою працею має за мету звернення уваги людства до цієї проблеми, сприяння поширенню ідеї безпечної трудової діяльності та викоріненню праці дітей.

Більш ніж 215 мільйонів неповнолітніх на планеті (від 5 до 14 років) працюють, близько половини з них працюють в жахливих умовах та на повній зайнятості, що становить велику загрозу для розвитку дитячого організму й чинить негативний вплив на майбутнє дитини.

Яке сьогодні релігійне свято

12 червня в церковному календарі – день пам’яті преподобного Ісаакія. Жив він у IV столітті, коли імператором був Валент, який шанував аріанське вчення, тому влаштовував гоніння за християнами. Сам Ісаакій жив в пустелі, однак коли почув, що християнські церкви перетворюють на стайні, а християни, які не згідні з цим, страждають, то відразу приїхав до Константинополя.

Ісаакій, не боячись наслідків, проповідував християнство, навіть пішов до імператора, щоб його переконати.

Однак Валент не почув преподобного і відправився на війну з готами, під час якої й загинув. Після цього в околицях Константинополя влаштували обитель імені Ісаакія, а сам він помер в глибокій старості.

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Що не можна робити в цей день

Не вбивайте змій, бо їх родичі будуть мститися.

Не можна купатися у водоймі, можна зустріти русалок.

Заборонено працювати в полі чи займатися рукоділлям.

Народні прикмети і традиції

Дивилися, який сьогодні день: липа і черемха активно цвітуть – буде довге і спекотне літо;

Дощить на великий урожай грибів восени;

Пишні квіти на шипшині – буде морозна і сувора зима;

Мляві бджоли на те, що спека затримається;

Павуки плетуть павутину до зміни погоди найближчими днями.

Пам’ятні події 12 червня

1665 рік – Королівство Англія встановлює своє правління у нідерландському поселенні Новий Амстердам, яке перейменовують на Нью-Йорк;

1815 рік – унаслідок інтриг банкіра Натана Ротшильда лондонська газета «Морнінґ Кронікл» пише про перемогу Наполеона при Ватерлоо за кілька днів до битви (Ротшильд, зігравши на паніці, скуповував акції);

1824 рік – у Парижі виходить перша і єдина наукова робота 28-річного французького військового інженера і фізика Саді Карно «Роздуми про рушійну силу вогню і про машини, здатні розвивати цю силу»;

1848 рік – у Празі закінчується Слов'янський з'їзд;

1849 рік – Л. П. Гаслет отримує патент на протигаз;

1864 рік – ерцгерцог Максиміліан, брат найяснішого цісаря Франца Йосифа I прибуває до Мексики, де стає імператором;

1898 рік – у ході Іспансько-американської війни, повстанці під проводом 29-літнього Еміліо Агінальдо проголошують незалежність Філіппін після 300-літнього іспанського панування;

1920 рік – офіційно відкривають Панамський канал (перше судно проходить через канал в серпні 1914 року);

1923 рік – Гаррі Гудіні вперше публічно демонструє трюк, звільнивши себе із гамівної сорочки, висячи над землею на висоті 12 метрів;

1931 рік – гангстера Аль Капоне і 68 його соратників засуджують за порушення «сухого» закону;

1935 рік – Парагвай і Болівія підписують перемир'я, яке закінчило війну за Чако;

1935 рік – на студії «Brunswick Records» 17-літня Елла Фіцджеральд записує свій перший сингл з піснями «Love and Kisses» і «I'll Chase the Blues Away»;

1946 рік – останній король Італії Умберто II зрікається престолу;

1963 рік – у Нью-Йорку відбувається прем'єра фільму «Клеопатра» з Елізабет Тейлор та Річардом Бартоном у головних ролях;

1964 рік – Нельсона Манделу засуджують на довічне ув'язнення;

1965 рік – Королева Великої Британії оголошує, що учасники «The Beatles» будуть нагороджені Медаллю Британської імперії;

1966 рік – у Києві починається експлуатація першого у світовій практиці тролейбусного поїзда винахідника Володимира Веклича;

1975 рік – Верховний суд Індії визнає прем'єр-міністра Індіру Ганді винною у корупції та фальсифікації результатів виборів

1971 року і забороняє їй на 6 років займатись політичною діяльністю;

1975 рік – створено Державний історико-архітектурний заповідник у Львові;

1981 рік – у Детройті 31-річний Ларрі Голмс захищає титул чемпіона світу з боксу серед боксерів-суперваговиків, вигравши технічним нокаутом (три нокаути підряд) у Леона Спінкса;

1994 рік – Австрія референдумом ухвалює рішення про вступ до Європейського Союзу;

1999 рік – у Приштину (столицю Косово) входять миротворчі загони НАТО під командуванням британського генерала Майкла Джексона.

Іменини

День ангела в цей день святкують Ісаак, Василь.