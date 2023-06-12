Головна Новини
search button user button menu button

12 червня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Діана Гасюк
glavcom.ua
12 червня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
День працівників фондового ринку в Україні
фото з відкритих джерел

Цього дня не рекомендується купатися у водоймах

 12 червня відзначається День працівників фондового ринку в Україні, Міжнародний день дубляжу та Всесвітній день боротьби з дитячою працею. Віряни вшановують пам'ять преподобного Ісаакія.

День працівників фондового ринку в Україні

12 червня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 1

12 червня кожного року Україна відзначає доволі молоде професійне свято – День працівника фондового ринку. Вперше він був відзначений 11 березня 2008 року.

Фондовий ринок – це поняття, яким позначають сукупність дій і механізмів, завдяки котрим, власне, й відбувається торгівля цінними паперами: ощадними депозитами, різноманітними облігаціями, житловими чеками, інвестиційними сертифікатами та таке інше. Український фондовий ринок почав функціонувати в 90-х роках минулого століття, але перші товарно-фондові біржі в українських містах з’явилась в кінці 19 – на початку 20 століть.

Метою Дня працівника фондового ринку є подяка спеціалістам за їхню старанну роботу по розвитку ринкової економіки; привернення уваги українців до вагомої ролі фондового ринку під час залучення інвестиційного капіталу.

Міжнародний день дубляжу

12 червня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 2

Міжнародний день дубляжу (International dubbing day) відзначається щорічно 12 червня, щоб відзначити мистецтво дубляжу в кіно та на телебаченні. Це свято митців, акторів та глядачів, а також тих, хто за лаштунками: творців і техніків дубляжу та всіх осіб, дотичних до цього складного й важливого процесу. Великі команди дубляжу, які працюють за лаштунками, надають глядачам у всьому світі доступ до різноманітного міжнародного контенту через переклади. У цей день професіонали галузі та глядачі з усього світу відзначають зусилля, креативність і талант, які вкладаються у створення високоякісного дубльованого контенту.

З 1930-х років дубляж був досить популярним у Франції, Італії, Іспанії та Німеччині, тоді як в інших країнах фільми демонстувались у версії з субтитрами, які значно дешевші у виробництві. Сьогодні дубляж став більш доступним і суттєво розширює міжнародний прокат фільмів.

Всесвітній день боротьби з дитячою працею

12 червня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 3

Ідея створення цього дня належить Міжнародній організації праці, котра висунула відповідну пропозицію у 1997 році. З 2002 року подія святкується під егідою Організації Об’єднаних Націй.

День боротьби з дитячою працею має за мету звернення уваги людства до цієї проблеми, сприяння поширенню ідеї безпечної трудової діяльності та викоріненню праці дітей.

Більш ніж 215 мільйонів неповнолітніх на планеті (від 5 до 14 років) працюють, близько половини з них працюють в жахливих умовах та на повній зайнятості, що становить велику загрозу для розвитку дитячого організму й чинить негативний вплив на майбутнє дитини.

Яке сьогодні релігійне свято

12 червня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 4

12 червня в церковному календарі – день пам’яті преподобного Ісаакія. Жив він у IV столітті, коли імператором був Валент, який шанував аріанське вчення, тому влаштовував гоніння за християнами. Сам Ісаакій жив в пустелі, однак коли почув, що християнські церкви перетворюють на стайні, а християни, які не згідні з цим, страждають, то відразу приїхав до Константинополя.

 Ісаакій, не боячись наслідків, проповідував християнство, навіть пішов до імператора, щоб його переконати.

Однак Валент не почув преподобного і відправився на війну з готами, під час якої й загинув. Після цього в околицях Константинополя влаштували обитель імені Ісаакія, а сам він помер в глибокій старості.

Читайте також: Церковний календар на червень 2023 року

Що не можна робити в цей день

  • Не вбивайте змій, бо їх родичі будуть мститися.
  • Не можна купатися у водоймі, можна зустріти русалок.
  • Заборонено працювати в полі чи займатися рукоділлям.

Народні прикмети і традиції 

  • Дивилися, який сьогодні день: липа і черемха активно цвітуть – буде довге і спекотне літо;
  • Дощить на великий урожай грибів восени;
  • Пишні квіти на шипшині – буде морозна і сувора зима;
  • Мляві бджоли на те, що спека затримається;
  • Павуки плетуть павутину до зміни погоди найближчими днями.

Пам’ятні події 12 червня

  • 1665 рік – Королівство Англія встановлює своє правління у нідерландському поселенні Новий Амстердам, яке перейменовують на Нью-Йорк;
  • 1815 рік – унаслідок інтриг банкіра Натана Ротшильда лондонська газета «Морнінґ Кронікл» пише про перемогу Наполеона при Ватерлоо за кілька днів до битви (Ротшильд, зігравши на паніці, скуповував акції);
  • 1824 рік – у Парижі виходить перша і єдина наукова робота 28-річного французького військового інженера і фізика Саді Карно «Роздуми про рушійну силу вогню і про машини, здатні розвивати цю силу»;
  • 1848 рік – у Празі закінчується Слов'янський з'їзд;
  • 1849 рік – Л. П. Гаслет отримує патент на протигаз;
  • 1864 рік – ерцгерцог Максиміліан, брат найяснішого цісаря Франца Йосифа I прибуває до Мексики, де стає імператором;
  • 1898 рік – у ході Іспансько-американської війни, повстанці під проводом 29-літнього Еміліо Агінальдо проголошують незалежність Філіппін після 300-літнього іспанського панування;
  • 1920 рік – офіційно відкривають Панамський канал (перше судно проходить через канал в серпні 1914 року);
  • 1923 рік – Гаррі Гудіні вперше публічно демонструє трюк, звільнивши себе із гамівної сорочки, висячи над землею на висоті 12 метрів;
  • 1931 рік – гангстера Аль Капоне і 68 його соратників засуджують за порушення «сухого» закону;
  • 1935 рік – Парагвай і Болівія підписують перемир'я, яке закінчило війну за Чако;
  • 1935 рік – на студії «Brunswick Records» 17-літня Елла Фіцджеральд записує свій перший сингл з піснями «Love and Kisses» і «I'll Chase the Blues Away»;
  • 1946 рік – останній король Італії Умберто II зрікається престолу;
  • 1963 рік – у Нью-Йорку відбувається прем'єра фільму «Клеопатра» з Елізабет Тейлор та Річардом Бартоном у головних ролях;
  • 1964 рік – Нельсона Манделу засуджують на довічне ув'язнення;
  • 1965 рік – Королева Великої Британії оголошує, що учасники «The Beatles» будуть нагороджені Медаллю Британської імперії;
  • 1966 рік – у Києві починається експлуатація першого у світовій практиці тролейбусного поїзда винахідника Володимира Веклича;
  • 1975 рік – Верховний суд Індії визнає прем'єр-міністра Індіру Ганді винною у корупції та фальсифікації результатів виборів
  • 1971 року і забороняє їй на 6 років займатись політичною діяльністю;
  • 1975 рік – створено Державний історико-архітектурний заповідник у Львові;
  • 1981 рік – у Детройті 31-річний Ларрі Голмс захищає титул чемпіона світу з боксу серед боксерів-суперваговиків, вигравши технічним нокаутом (три нокаути підряд) у Леона Спінкса;
  • 1994 рік – Австрія референдумом ухвалює рішення про вступ до Європейського Союзу;
  • 1999 рік – у Приштину (столицю Косово) входять миротворчі загони НАТО під командуванням британського генерала Майкла Джексона.

Іменини

День ангела в цей день святкують Ісаак, Василь.

Теги: мистецтво урожай традиції свято

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

четвер в Україні матиме над собою нестійку атмосферу
Подекуди короткочасні дощі та грози: прогноз погоди на 25 травня
25 травня, 05:11
Всесвітній день публічного в'язання
10 червня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
10 червня, 01:39
День вишиванки. Вакарчук показав улюблену сорочку, а Бронюк – свого песика у вишиванці
День вишиванки. Вакарчук показав улюблену сорочку, а Бронюк – свого песика у вишиванці
18 травня, 16:15
Мама завжди залишається найважливішою людиною в нашому житті, нашою опорою та підтримкою
День матері: яскраві листівки та привітання
14 травня, 07:38
Юлія Тимошенко та Олена Зеленська вдягнули оригінальне святкове вбрання
Несподівані, яскраві та бандерівські. Які вишиванки одягнули українські політики (фото)
18 травня, 12:09
український гурт Tvorchi в ефірі Євробачення відреагували на обстріл Тернополя
Під час фіналу Євробачення Росія запустила ракети по Україні
14 травня, 04:01
«Містер Пінчон та поселення Спрінгфілд» Умберто Романо, 1937 рік
Предмет, схожий на iPhone: соцмережі знайшли цікаву деталь на майже 100-річній картині (фото)
2 червня, 07:24
Чипси роздавали благодійники
На Волині спалахнув скандал через чипси: деталі (фото, відео)
4 червня, 11:52
5 червня – Всесвітній день довкілля
5 червня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
5 червня, 00:02

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
131K
Наступ України. ЗСУ діють навіть краще, ніж можна було очікувати
39K
У Московській церкві вважають, що трагедія на Каховській ГЕС сталася через їхнє виселення з Лаври
34K
Глава «Укргідроенерго» – про підрив Каховської ГЕС: Росіяни брешуть, але для фахівців все ясно
28K
Бійці «Азову» взяли у полон снайпера з підрозділу «Шторм-Z»
23K
«Далі буде»: розвідка оприлюднила загадкове відео з Будановим
19K
«Помовчіть, щоб не вибачатися». Звернення до українців, у яких «все пропало»

Новини

12 червня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 01:31
Нові санкції від Канади проти РФ, масштабні пожежі у Казахстані: головне за ніч
Вчора, 07:33
Авіація ЗСУ завдала 16 ударів по районах зосередження особового складу РФ – Генштаб
Вчора, 07:17
Дощі та сильні пориви вітру: прогноз погоди на 11 червня
Вчора, 04:45
ЗСУ ефективно проводять нічні атаки по позиціях окупантів – ISW
Вчора, 03:54
11 червня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:46

Прес-релізи

Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
4 травня, 10:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту