Предмет, схожий на iPhone: соцмережі знайшли цікаву деталь на майже 100-річній картині (фото)
На картині «Містер Пінчон та поселення Спрінгфілд» можна розгледіти нібито смартфон
Користувачі соціальних мереж знайшли на картині 1937 року пристрій, схожий на смартфон. Його в руках тримає чоловік, ніби збирається відповісти на дзвінок чи гортає стрічку в соцмережах, пише Indy100.
Картина під назвою «Містер Пінчон та поселення Спрінгфілд» була намальована італійським художником Умберто Романо. Майстер зобразив колоніальну сцену торгівлі в Америці XVII століття. На картині знято бартер англійського торговця хутром Вільяма Пінчона з корінними американцями.
Увагу користувачів привернув один із намальованих індіанців, що тримає в руках гаджет, схожий на сучасний iPhone.
«Схоже, він переглядає історію браузера того зв’язаного хлопця», – жартують у коментарях.
Можливо, предмет, схожий на смартфон, насправді є ручним дзеркалом, яке було популярним предметом торгівлі і ті часи й могло символізувати статус серед корінного населення Північної Америки.
Серед варіантів також є кишеньковий збірник псалмів або лезо ножа, або будь-який інший металевий предмет, придатний для виготовлення зброї.
Раніше повідомялося, що музей у Нью-Йорку змінив назву картини Дега на честь України.
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