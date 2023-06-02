Предмет, схожий на iPhone: соцмережі знайшли цікаву деталь на майже 100-річній картині (фото)

«Містер Пінчон та поселення Спрінгфілд» Умберто Романо, 1937 рік

На картині «Містер Пінчон та поселення Спрінгфілд» можна розгледіти нібито смартфон

Користувачі соціальних мереж знайшли на картині 1937 року пристрій, схожий на смартфон. Його в руках тримає чоловік, ніби збирається відповісти на дзвінок чи гортає стрічку в соцмережах, пише Indy100.

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Картина під назвою «Містер Пінчон та поселення Спрінгфілд» була намальована італійським художником Умберто Романо. Майстер зобразив колоніальну сцену торгівлі в Америці XVII століття. На картині знято бартер англійського торговця хутром Вільяма Пінчона з корінними американцями.

Увагу користувачів привернув один із намальованих індіанців, що тримає в руках гаджет, схожий на сучасний iPhone.

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«Схоже, він переглядає історію браузера того зв’язаного хлопця», – жартують у коментарях.

Можливо, предмет, схожий на смартфон, насправді є ручним дзеркалом, яке було популярним предметом торгівлі і ті часи й могло символізувати статус серед корінного населення Північної Америки.

Серед варіантів також є кишеньковий збірник псалмів або лезо ножа, або будь-який інший металевий предмет, придатний для виготовлення зброї.

Умберто Романо – маловідомий італійський художник XX століття. Особливими талантами він не вирізнявся, а викликав увагу до себе завдяки картині «Містер Пінчон та поселення Спрінгфілд», яку нещодавно почали бурхливо обговорювати у мережі.

Раніше повідомялося, що музей у Нью-Йорку змінив назву картини Дега на честь України.