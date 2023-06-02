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Предмет, схожий на iPhone: соцмережі знайшли цікаву деталь на майже 100-річній картині (фото)

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Предмет, схожий на iPhone: соцмережі знайшли цікаву деталь на майже 100-річній картині (фото)
«Містер Пінчон та поселення Спрінгфілд» Умберто Романо, 1937 рік
фото з відкритих джерел

На картині «Містер Пінчон та поселення Спрінгфілд» можна розгледіти нібито смартфон

Користувачі соціальних мереж знайшли на картині 1937 року пристрій, схожий на смартфон. Його в руках тримає чоловік, ніби збирається відповісти на дзвінок чи гортає стрічку в соцмережах, пише Indy100.

Картина під назвою «Містер Пінчон та поселення Спрінгфілд» була намальована італійським художником Умберто Романо. Майстер зобразив колоніальну сцену торгівлі в Америці XVII століття. На картині знято бартер англійського торговця хутром Вільяма Пінчона з корінними американцями.

Увагу користувачів привернув один із намальованих індіанців, що тримає в руках гаджет, схожий на сучасний iPhone.

Предмет, схожий на iPhone: соцмережі знайшли цікаву деталь на майже 100-річній картині (фото) фото 1

«Схоже, він переглядає історію браузера того зв’язаного хлопця», – жартують у коментарях.

Можливо, предмет, схожий на смартфон, насправді є ручним дзеркалом, яке було популярним предметом торгівлі і ті часи й могло символізувати статус серед корінного населення Північної Америки.

Серед варіантів також є кишеньковий збірник псалмів або лезо ножа, або будь-який інший металевий предмет, придатний для виготовлення зброї.

Умберто Романо – маловідомий італійський художник XX століття. Особливими талантами він не вирізнявся, а викликав увагу до себе завдяки картині «Містер Пінчон та поселення Спрінгфілд», яку нещодавно почали бурхливо обговорювати у мережі.

Раніше повідомялося, що музей у Нью-Йорку змінив назву картини Дега на честь України.

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Теги: мистецтво смартфон гаджет картина художник

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