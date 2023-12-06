День Святого Миколая. Як святкує увесь світ

День Святого Миколая – популярне свято не лише в Україні, а й у багатьох країнах Європи

День Святого Миколая є одним із найулюбленіших дитячих свят. Святий Миколай дарує малюкам усмішку та радість і водночас нагадує дітям про те, що варто бути чемними та слухняними. Українці вперше відзначають День святого Миколая разом із більшістю християн світу. Завдяки календарній реформі церкви, дата свята відтепер є точнішою, а різдвяно-новорічний сезон починається раніше.

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У кожній країні до свята готуються по-різному. У Греції, а також Албанії, Сербії та Болгарії День Святого Миколая святкують напередодні, 5 грудня. Це день посту, а не дарування подарунків. У Бельгії та Голландії діти залишають черевики перед каміном для Святого Миколая. Часто вони кладуть туди моркву або ласощі коня чи віслюка, щоб нагодувати його супутників.

Міклавж у Словенії

У багатьох містах по всій Словенії напередодні свята Святого Миколая будуть відзначені процесіями з впізнаваною фігурою Святого Миколая або св. Міклавжа.

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У Словенії діти отримують подарунки до свята

Його зазвичай супроводжують його супутники, пустотливі «парклі» (крампуси) і солодкі ангели. Вони принесуть радість дітям, роздавши солодощі та смаколики. Вночі Святий Миколай залишає дітям подарунки в тарілках, кошиках або панчохах, які йому ввечері ставлять сухофрукти, цукерки та маленькі подарунки. Для тих, хто був неслухняним, він може залишити гілочки.

Сінтерклаас у Нідерландах

Голландці на своїй Батьківщині традиційно зустрічають Сінтерклааса 6 грудня за Юліанським календарем. Сінтерклаас – це поважний дідусь з білим волоссям та довгою густою бородою. За легендою він приїжджає до Роттердама на пароплаві з далекої Іспанії, яка уособлює собою «теплі краї». Супроводжують його вірні помічники – Чорні Піти (також їх можуть називати сажотрусами), які безпосередньо беруть участь у нелегкій роботі головного персонажа.

Сінтерклас приїздить до Нідерландів на паромі

У ніч перед Днем Святого Ніколаса Сінтерклаас на білому коні розвозить малечі подарунки. Щоб отримати заповітний презент, діткам протягом року слід добре поводитися та слухатися старших. Крім того, перед сном 5 грудня кожній дитині необхідно залишити новорічний чобіток біля каміна і покласти в нього гостинець для коня Сінтерклааса: моркву або пучок сіна, а поруч миску з водою. Після такої підготовки потрібно запросити дідуся до своєї оселі, співаючи йому традиційну пісеньку. Вранці наступного дня у черевиках малюки знаходять різні подарунки та кондитерські вироби.

Вважається, що окрім гостинців Сінтерклаас носить із собою велику червону книгу, в якій записані імена дітей та всі їхні добрі та погані вчинки за попередній рік. Тому приховати власний непослух від мудрого дідуся не вдасться нікому. І у разі поганої поведінки дитина отримає не бажаний подарунок, а вугілля від Чорного Піта. Деякі легенди свідчать, що вірні помічники могли викрадати неслухняних дітей і як покарання відвозити їх до Іспанії.

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Святий Мікулаш у Чехії

День святого Микулаша відзначають у Чехії 6 грудня, святкування та активності у Чехії традиційно відбуваються напередодні, 5 грудня. Цього дня на площах і вулицях чеських міст можна зустріти Мікулаша, а також ангела і чорта, які його супроводжують. Останні допомагають дідусеві оцінювати, чи гідна дитина подарунка за те, як вона поводилася протягом року.

У Чехії влаштовується святкування начолі із місцевим святим Миколаєм

Святий Микулаш роздає дітям, які гарно себе поводили, фрукти: мандарини, апельсини, банани. За індивідуальними побажаннями він може подарувати їм свіжий ананас та інші екзотичні плоди. За традицією, Мікулаш також пригощає малюків горішками. Останнім популярними у чеських дітлахів стали такі подарунки, як фігурки із шоколаду та різдвяні календарі з цукерками.

Якщо дитина поводилася весь рік погано, то солодощів вона не отримає. За погані вчинки святий Мікулаш замість смаколиків дає дітям вугілля та сиру картоплю. Іноді вугілля перемішують разом із гарними подарунками, щоб нагадати дитині про те, що вона цього року пустувала.

Пер Ноель у Франції

У Франції Святий Миколай вважається покровителем Лотарингії, і саме тут святкування відбувається найактивніше. Крім того, тут свято є офіційним.

У Франції печуть булочки у вигляді чоловічків - бріош

В містечку Сан-Ніколя-де-Пор, наприклад, увечері виходить святкова процесія з центру міста і рухається головними вулицями під фанфари. На її чолі йде старець із білою бородою, тобто Святий Миколай, якого супроводжує привид. У руках привид тримає різки, щоб відшмагати неслухняних дітей, а потім забрати їх із собою в мішку.

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У містах Франції 6 грудня відбувається святкова хода під фанфари

На честь свята у багатьох містах проводять святкову ходу, печуть пряники і булочки в формі чоловічків, в школах і садках влаштовують вистави та лотереї, діти обмінюються подарунками та сувенірами.

Миколайки у Польщі

У Польщі Святий Миколай приходить як єпископ із золотим посохом та в яскравій одежині. Подорожує він пішки, на коні чи на санях. Напередодні свята діти вішають чисті білі панчохи або ставлять начищені чоботи з вірою, що вони будуть наповнені дарунками.

Вулицями польського Любліна відбувається святкова хода

Ніколастаг у Німеччині

Діти наводять лад у своїх кімнатах, прибирають іграшки. А напередодні ввечері ставлять перед дверима чобітки чи якесь інше взуття, щоб вранці знайти там невеликий подарунок чи солодощі.

У Німеччині діти знаходять подарунки у взутті

А неслухняним дітям один з помічників Святого Миколая - Кнехт Рупрехт залишає замість подарунків різки.

Микола Зимовий у Албанії

В Албанії день Святого Миколи більше відомий, як свято Миколи Зимового. Починають його відзначати албанці увечері 5 грудня, і святкують весь день 6 грудня. Напередодні свята люди в будинках запалюють свічки і дотримуються посту до півночі. А потім на стіл подається смажений ягня або свинина. Починається святкова трапеза, і люди говорять один одному такі слова: «Нехай Ніч Святого Миколая допоможе тобі!».

Сан Нікола у Італії

Італія святкує 6 грудня. Тут свято особливо популярне серед незаміжніх жінок, які бажають знайти чоловіка, адже тут він вважається покровителем родини та сімейних цінностей. Але в деяких італійських провінціях дарують дітям подарунки, а також влаштовують ярмарок.

У Італії на острові Сардинія є невелике містечко Сассірі. Його покровителем вважається Микола Чудотворець, тому й головне свято міста припадає саме на 6 грудня. Вже багато років у Сассірі існує цікава традиція під назвою Rito delle nubili. Полягає вона в тому, що протягом усього дня у свято Святого Миколи молодим нареченим дарують подарунки.

Зазначимо, впродовж тривалого часу День пам'яті Миколая Чудотворця святкували в Україні 19 (6) грудня – за юліанським церковним календарем. Проте у 2023 році Православна церква України (ПЦУ) та Українська греко-католицька церква (УГКЦ) ухвалили історичне рішення про зміну системи літочислення.

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