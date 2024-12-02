2 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Сьогодні не варто ділитися планами на майбутнє

2 грудня відзначається Міжнародний день боротьби за скасування рабства, Міжнародний день модельної залізниці та Всесвітній день комп’ютерної грамотності. Віряни вшановують пам’ять пророка Авакума.

Міжнародний день боротьби за скасування рабства

ілюстрація з відкритих джерел

Щороку 2 грудня за рішенням Генеральної Асамблеї ООН відзначається Міжнародний день боротьби за скасування рабства. Саме цього дня 1949 року на 4-й сесії ГА ООН було прийнято Конвенцію про боротьбу з торгівлею людьми і з експлуатацією проституції третіми особами. В України документ набрав чинності 15 лютого 1955 року.

Метою цього дня є викорінення таких сучасних форм рабства, як торгівля людьми, сексуальна експлуатація, найгірші форми дитячої праці, примусові шлюби, насильницьке вербування дітей для подальшого використання у збройних конфліктах.

Торгівля людьми – це форма сучасного рабства та порушення прав людини, яка не втрачає актуальності у ХХІ ст. для жодної країни світу. Експлуататори отримують прибуток через контроль та експлуатацію інших людей. Ця проблема може торкнутися кожного, незалежно від віку, статі, освіти чи соціального статусу.

Міжнародний день модельної залізниці

фото з відкритих джерел

2 грудня святкують Міжнародний день модельної залізниці (International Model Railroading Day). В кінці XIX століття Ойген та Карл Меркліни, які були власниками німецької компанії з виробництва іграшок, представили на Лейпцизькому ярмарку першу модельну залізницю.

Це був локомотив із вагонами, який міг їздити і розвертатися на колії в формі вісімки за допомогою вбудованого годинникового механізму.

Поступово макети потягів удосконалювались, набуваючи популярності у всьому світі. Понад століття для багатьох іграшка була бажаним подарунком на Різдво, а гра у залізницю переросла у хобі.

Всесвітній день комп’ютерної грамотності

фото: Pexels

Також 2 грудня святкують Всесвітній день комп’ютерної грамотності (World Computer Literacy Day). Вперше подію провели ще 2001 року в Індії. Там одна з IT-компаній вирішила привітати своїх співробітників з 20-ю річницею існування і провести дослідження рівня цифрової обізнаності. Зовсім скоро це свято стало популярним і в інших країнах світу.

Яке сьогодні релігійне свято

ілюстрація з відкритих джерел

2 грудня в церковному календарі – День пророка Авакума. Він був одним із 12 малих пророків. За переказами, народився в селі Бетзохар і став боротися з беззаконням, безвір’ям та ідолопоклонництвом. За доброчесність і віру Господь нагородив його пророчим даром. Авакум передбачав полон Вавилоном Ізраїлю, падіння Єрусалимського храму і прихід Месії.

Святий Авакум написав книгу пророцтв, яка входить до Святого Письма. У ній він висловлює свою віру в Бога, який справедливо судить людей і народи, а також свою надію на прихід Месії, який визволить свій народ.

Що не можна робити цього дня

Не можна ледарювати, особливо закидати ті справи, які вже були розпочаті.

Краще не поширювати негативні думки.

Не варто ділитися планами на майбутнє навіть із найближчими людьми.

Народні прикмети

Якщо на небі сірі хмари, то будуть морози.

Похмурий день до потепління.

Виглянуло сонце – цілий тиждень буде тепло, без снігу.

Якщо на вікнах мороз намалював візерунки, то навесні буде багато зелені.

Пам’ятні події 2 грудня

1015 – князь Ярослав Мудрий посів у Києві престол.

1805 – під Аустерліцом у Маркграфстві Моравія Наполеон Бонапарт розгромив об'єднану російсько-австрійську армію

1823 – у посланні до Конгресу президент США Джеймс Монро проголосив принцип політичного невтручання європейських держав у справи Американського континенту («доктрину Монро»).

1852 – Президент Французької республіки Луї Наполеон Бонапарт оголосив себе імператором Франції під іменем Наполеон III і заснував Другу французьку імперію.

1864 – у Херсоні заснували перший у Російській імперії Земський банк взаємного кредиту.

1864 – у Російській імперії проголошено судову реформу: рівність усіх перед законом, незалежність і незмінність суддів, введення суду присяжних для кримінальних злочинів тощо.

1896 – у приміщенні Харківського оперного театру відбувся перший на українських землях публічний кіносеанс.

1934 – в СРСР видано офіційну постанову про терор (як наслідок вбивства С. Кірова).

1942 – група вчених з університету Чикаго на чолі з Енріко Фермі продемонструвала керовану ядерну реакцію на першому ядерному реакторі.

1949 – Генеральна Асамблея ООН ухвалила Конвенцію про боротьбу з торгівлею людьми і з експлуатацією проституції іншими особами.

1960 – на металургійному заводі ім. Леніна в Кривому Розі задули доменну піч «Криворізька-Комсомольська» – тоді найбільшу у світі.

1966 – постановою Ради Міністрів СРСР створено Івано-Франківський інститут нафти та газу.

1971 – утворилася Федерація Об'єднаних Арабських Еміратів (об'єднує 7 князівств).

1991 – незалежність України визнали першими Канада і Польща.

1991 – полк зв'язку 13-ї армії (командир – В. Мартиросян) підняв над своїм розташуванням синьо-жовтий прапор.

1998 – колишнього прем'єр-міністра України Павла Лазаренка заарештовано у Швейцарії за звинуваченням у відмиванні викрадених державних грошей.

2010 – виконком ФІФА, за попередньою таємною домовленістю (згідно з власним визнанням президента ФІФА З. Блаттера), «проголосував» за надання прав проведення Чемпіонату світу з футболу 2018 Російській Федерації.

Іменини

День ангела сьогодні святкують Андрій, Антоніна, Борис, Віра, Володимир, Дмитро, Іван, Кирило, Костянтин, Маргарита, Марія, Матвій, Мойсей, Микола, Павло, Сергій, Степан, Тамара, Федір.