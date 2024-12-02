Головна Новини
search button user button menu button

2 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
2 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
2 грудня – Міжнародний день боротьби за скасування рабства
фото з відкритих джерел

Сьогодні не варто ділитися планами на майбутнє

2 грудня відзначається Міжнародний день боротьби за скасування рабства, Міжнародний день модельної залізниці та Всесвітній день комп’ютерної грамотності. Віряни вшановують пам’ять пророка Авакума.

Міжнародний день боротьби за скасування рабства

2 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 1
ілюстрація з відкритих джерел

Щороку 2 грудня за рішенням Генеральної Асамблеї ООН відзначається Міжнародний день боротьби за скасування рабства. Саме цього дня 1949 року на 4-й сесії ГА ООН було прийнято Конвенцію про боротьбу з торгівлею людьми і з експлуатацією проституції третіми особами. В України документ набрав чинності 15 лютого 1955 року.

Метою цього дня є викорінення таких сучасних форм рабства, як торгівля людьми, сексуальна експлуатація, найгірші форми дитячої праці, примусові шлюби, насильницьке вербування дітей для подальшого використання у збройних конфліктах.

Торгівля людьми – це форма сучасного рабства та порушення прав людини, яка не втрачає актуальності у ХХІ ст. для жодної країни світу. Експлуататори отримують прибуток через контроль та експлуатацію інших людей. Ця проблема може торкнутися кожного, незалежно від віку, статі, освіти чи соціального статусу.

Міжнародний день модельної залізниці

2 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 2
фото з відкритих джерел

2 грудня святкують Міжнародний день модельної залізниці (International Model Railroading Day). В кінці XIX століття Ойген та Карл Меркліни, які були власниками німецької компанії з виробництва іграшок, представили на Лейпцизькому ярмарку першу модельну залізницю.

Це був локомотив із вагонами, який міг їздити і розвертатися на колії в формі вісімки за допомогою вбудованого годинникового механізму.

Поступово макети потягів удосконалювались, набуваючи популярності у всьому світі. Понад століття для багатьох іграшка була бажаним подарунком на Різдво, а гра у залізницю переросла у хобі.

Всесвітній день комп’ютерної грамотності

2 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 3
фото: Pexels

Також 2 грудня святкують Всесвітній день комп’ютерної грамотності (World Computer Literacy Day). Вперше подію провели ще 2001 року в Індії. Там одна з IT-компаній вирішила привітати своїх співробітників з 20-ю річницею існування і провести дослідження рівня цифрової обізнаності. Зовсім скоро це свято стало популярним і в інших країнах світу.

Яке сьогодні релігійне свято

2 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 4
ілюстрація з відкритих джерел

2 грудня в церковному календарі – День пророка Авакума. Він був одним із 12 малих пророків. За переказами, народився в селі Бетзохар і став боротися з беззаконням, безвір’ям та ідолопоклонництвом. За доброчесність і віру Господь нагородив його пророчим даром. Авакум передбачав полон Вавилоном Ізраїлю, падіння Єрусалимського храму і прихід Месії.

Святий Авакум написав книгу пророцтв, яка входить до Святого Письма. У ній він висловлює свою віру в Бога, який справедливо судить людей і народи, а також свою надію на прихід Месії, який визволить свій народ.

Читайте також: Церковний календар на грудень 2024 року: коли святкуємо Миколая та Різдво

Що не можна робити цього дня

  • Не можна ледарювати, особливо закидати ті справи, які вже були розпочаті.
  • Краще не поширювати негативні думки.
  • Не варто ділитися планами на майбутнє навіть із найближчими людьми.

Народні прикмети

  • Якщо на небі сірі хмари, то будуть морози.
  • Похмурий день до потепління.
  • Виглянуло сонце – цілий тиждень буде тепло, без снігу.
  • Якщо на вікнах мороз намалював візерунки, то навесні буде багато зелені.

Пам’ятні події 2 грудня

  • 1015 – князь Ярослав Мудрий посів у Києві престол.
  • 1805 – під Аустерліцом у Маркграфстві Моравія Наполеон Бонапарт розгромив об'єднану російсько-австрійську армію
  • 1823 – у посланні до Конгресу президент США Джеймс Монро проголосив принцип політичного невтручання європейських держав у справи Американського континенту («доктрину Монро»).
  • 1852 – Президент Французької республіки Луї Наполеон Бонапарт оголосив себе імператором Франції під іменем Наполеон III і заснував Другу французьку імперію.
  • 1864 – у Херсоні заснували перший у Російській імперії Земський банк взаємного кредиту.
  • 1864 – у Російській імперії проголошено судову реформу: рівність усіх перед законом, незалежність і незмінність суддів, введення суду присяжних для кримінальних злочинів тощо.
  • 1896 – у приміщенні Харківського оперного театру відбувся перший на українських землях публічний кіносеанс.
  • 1934 – в СРСР видано офіційну постанову про терор (як наслідок вбивства С. Кірова).
  • 1942 – група вчених з університету Чикаго на чолі з Енріко Фермі продемонструвала керовану ядерну реакцію на першому ядерному реакторі.
  • 1949 – Генеральна Асамблея ООН ухвалила Конвенцію про боротьбу з торгівлею людьми і з експлуатацією проституції іншими особами.
  • 1960 – на металургійному заводі ім. Леніна в Кривому Розі задули доменну піч «Криворізька-Комсомольська» – тоді найбільшу у світі.
  • 1966 – постановою Ради Міністрів СРСР створено Івано-Франківський інститут нафти та газу.
  • 1971 – утворилася Федерація Об'єднаних Арабських Еміратів (об'єднує 7 князівств).
  • 1991 – незалежність України визнали першими Канада і Польща.
  • 1991 – полк зв'язку 13-ї армії (командир – В. Мартиросян) підняв над своїм розташуванням синьо-жовтий прапор.
  • 1998 – колишнього прем'єр-міністра України Павла Лазаренка заарештовано у Швейцарії за звинуваченням у відмиванні викрадених державних грошей.
  • 2010 – виконком ФІФА, за попередньою таємною домовленістю (згідно з власним визнанням президента ФІФА З. Блаттера), «проголосував» за надання прав проведення Чемпіонату світу з футболу 2018 Російській Федерації.

Іменини

День ангела сьогодні святкують Андрій, Антоніна, Борис, Віра, Володимир, Дмитро, Іван, Кирило, Костянтин, Маргарита, Марія, Матвій, Мойсей, Микола, Павло, Сергій, Степан, Тамара, Федір.

Читайте також:

Теги: свято свята традиції календар

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У народних традиціях День Андрія здавна вважався найкращим часом для ворожінь на любов і долю
День Андрія: історія свята, традиції, заборони, ворожіння та привітання
30 листопада, 12:00
28 листопада американці святкують День подяки
День подяки 2024: історія свята і чому готують саме індичку
28 листопада, 06:39
Що святкують 26 листопада
26 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
26 листопада, 00:05
24 листопада віряни святкують день ангела Катерини
День святої Катерини: історія свята, прикмети, традиції, заборони та привітання у прозі, віршах і листівках
24 листопада, 05:00
Ексголовком на честь Дня десантно-штурмових військ показався у футболці з написом «Шлях честі»
Залужний показав свій образ на честь Дня десантно-штурмових військ
21 листопада, 11:46
Свято та традиції 16 листопада
16 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
16 листопада, 00:05
Навколо ялинки для Ватикану виник скандал
Екоактивісти закликають Папу Римського відмовитись від усталеної різдвяної традиції
14 листопада, 07:36
11 листопада відзначають у світі День шопінгу
11 листопада – Всесвітній день шопінгу: історія свята
11 листопада, 06:17
Що святкують 11 листопада
11 листопада: яке сьогодні свято, прикмети та заборони
11 листопада, 00:04

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
114K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 1 грудня: ситуація на фронті
41K
Карта повітряних тривог України онлайн 1 грудня 2024
13K
Командувач Нацгвардії розповів, чи братиме Редіс та інші керівники «Азова» участь у бойових діях
13K
Втрати ворога станом на 1 грудня 2024 – Генштаб ЗСУ
11K
Нове грузинське диво, про яке згадувати буде соромно
6151
Україна сформувала нову потужну бригаду, але їй бракує критично важливої зброї – Forbes

Новини

2 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:00
ДТЕК отримав дві золоті нагороди Effie Awards за соціально важливу кампанію
30 листопада, 16:32
30 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
30 листопада, 00:00
Протести в Грузії, атака безпілотників на Росію. Головне за ніч
29 листопада, 07:07
29 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
29 листопада, 00:03
У Словаччині затримали двох українців, яких підозрюють у хвилі мінувань
28 листопада, 22:11

Прес-релізи

GET Business Festival: сила зростання бізнесу у часи викликів
GET Business Festival: сила зростання бізнесу у часи викликів
25 листопада, 15:43
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua