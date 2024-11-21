Залужний показав свій образ на честь Дня десантно-штурмових військ

Ексголовком на честь Дня десантно-штурмових військ показався у футболці з написом «Шлях честі»

Ексголовком одягнув футболку з тематичним написом

Сьогодні, 21 листопада, в Україні відзначається День десантно-штурмових військ. Посол України у Великій Британії та колишній головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний привітав українських захисників зі святом на своїй сторінці у фейсбуці.

Ексголовком у цей день показався у футболці з написом «Шлях честі» і додав до свого фото лаконічний підпис «Дякую вам», адресований воїнам десантно-штурмових військ.

скриншот допису Валерія Залужного

Нагадаємо, у четвер, 21 листопада, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський та міністр оборони України Рустем Умєров привітали бійців десантно-штурмових військ ЗСУ з професійним святом. Головком нагадав, що саме десантникам вдалося зруйнувати плани агресора щодо наступу на Сумському напрямку з Курської області та перенести цю війну на територію ворога, адже саме воїни-десантники були в авангарді Збройних Сил України в операції на Курщині.

День десантно-штурмових військ Збройних Сил України започаткований у 2017 році указом тодішнього президента Петра Порошенка. Свято вшановує героїзм, мужність і відданість воїнів-десантників, які забезпечують безпеку та обороноздатність нашої держави.