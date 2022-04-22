Зеленський назвав місця, де зараз вирішується доля війни

Збройні Сили України продовжують стримувати атаки російських загарбників на сході та півдні нашої держави

Президент Володимир Зеленський повідомив, що Ізюмський напрямок, Донбас, Приазов'я, Маріуполь, Херсонська область – це ті місця, де зараз вирішується доля цієї війни та майбутнього нашої держави. Про це Зеленський сказав у своєму відеозверненні.

«Збройні Сили України продовжують стримувати атаки російських загарбників на сході та півдні нашої держави. Ізюмський напрямок, Донбас, Приазов'я, Маріуполь, Херсонська область – це ті місця, де зараз вирішується доля цієї війни та майбутнього нашої держави. У Слов'янську, Краматорську, загалом у Донецькій області, у Попасній та загалом у Луганській області, у Харкові, у навколишніх районах окупанти намагаються реалізувати примітивну мету – вбити якнайбільше і знищити все, що вони бачать», – наголосив президент.

«І я вдячний кожному нашому захиснику і кожній нашій захисниці, які хоробро тримаються та привчають російську армію до думки про те, що російські шанси у цій війні можуть бути меншими, ніж українські», – додав Зеленський.

Російські фашисти обстрілюють «Азовсталь» у Маріуполі з «Градів» та одночасно пропонують «зелений коридор». Як повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко, «зелений коридор» росіян – це коридор смерті.

За даними розвідки російський диктатор Путін планує залучити до наступу маріупольський завод «Азовсталь» росгвардію та структури ФСБ.

Сьогодні окупанти перебили високовольтну лінію на Луганщині. Сєвєродонецьк залишився без світла.

Також росіяни обстріляли шкільний автобус, що вивозив людей із Попасної.

За даними розвідки Росія перекидає війська з Білорусі на Донбас.



