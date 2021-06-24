24 червня: яке сьогодні свято, прикмети, заборони й іменини

Це свято для кожного малого та дорослого, що вірить у світ фей

Все про 24 червня

24 червня у всьому світі відзначається Міжнародний день феї.

Тоді як для віруючих 24 червня є Днем святого Варнави (для православних) та Різдвом святого Івана Хрестителя (для католиків).

Люди ж не схильні до чогось ідеалістичного, надприродного й містичного сприймають 24 червня як встановлений спортивною спільнотою неофіційний День басейну.

Міжнародний день феї

Це свято для кожного малого та дорослого, що вірить у світ фей. А також це можливість поринути у глибоку історію, народний фольклор та традиції, у яких феї завжди були не тільки невіддільною частиною, але й головними героїнями.

Прийшло воно з часів дохристиянської Європи, зокрема, від кельтів та друїдів.

Протягом століть феї були важливою частиною кельтської культури. У всіх давніх легендах ці міфологічні істоти описуються як розумні, пустотливі та магічні. Вони здатні літати та чаклувати, і вони живуть у країні вічної молодості.

Дехто стверджує, що ми не можемо бачити фей через розподіл між двома різними світами. Проте ці істоти можуть являтися нам , в сутінках або напередодні літнього сонцестояння чи на Святвечір.

День святого Варнави

Фото: Володимир Коскін (facebook)

В цю пору починаються русальні дні. Водні духи стають видимими, веселяться і влаштовують весілля. Вони здатні завести людину в глухе місце і залоскотати до смерті. У багатьох областях в цю ніч влаштовують гуляння, на яких розводять багаття, танцюють і співають.

В народі на День святого Варнави заборонялось рвати траву (нібито біси отруювали її), вживати плоди, зірвані цього дня, працювати впівсили, сваритись, ревнувати, давати й брати у борг, їсти шкідливу їжу та пити алкогольні напої.

До дня Варнави наші предки виготовляли спеціальні обереги від нечисті з сушених трав. Жінки ворожили на вірність чоловіка.

Святого також називали Варнавою Суничником, бо вважали, що задля гарного врожаю полуниця повинна достигнути саме до 24 червня.

Народні прикмети

Зірки мерехтять зеленуватим світлом — до ясного дня.

Ворони сідають на найнижчі гілки дерев і чистяться — до дощу.

У сонячний день голуби ховаються — чекай негоди.

Бджоли з ранку в поле не летять, а в вуликах сидять і сильно дзижчать — до опадів.

Дрібні птахи забиваються в середину крони дерев — до негоди.

Іменини

24 червня народжуються ті, кого за церковними канонами прийнято називати:

якщо це хлопчики – Варнава, Варфоломій,

а якщо дівчатка – Варвара.

Нагадаємо, на Трійцю п’ятий президент України, лідер «Європейської Солідарності» Петро Порошенко привітав християн зі святом та взяв участь у літургії вселенського патріарха Варфоломія.

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