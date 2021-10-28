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    28 жовтня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони

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    Сьогодні відзначають День бабусь та дідусів - 28 жовтня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони
    Сьогодні відзначають День бабусь та дідусів
    Фото з відкритих джерел

    Якщо цього дня на світанку дуже хмарно, то найближчими днями буде погіршення погоди

    Сьогодні, 28 жовтня, відзначають:

    • День бабусь та дідусів в Україні

    Активно відзначають із 2018 року.

    • День визволення України від фашистських загарбників

    • Міжнародний день анімації

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    У Парижі 28-го жовтня 1892-го року ентузіаст, чарівник, популяризатор науки і художник, винахідник і невимовний романтик Еміль Рейно провів демонстрацію дивного для його сучасників видовища – «оптичного театру». Публіка була в захваті. Бо кому не подобаються мультики?

    • Всесвітній день дзюдо

    Ініціатива Міжнародної Федерації Дзюдо з 2010 року.

    • Всесвітній тиждень інсульту

    Із 28 жовтня по 3 листопада особливу увагу приділяють людям, які перенесли інсульт, та поширенню інформації про цю хворобу.

    • День любителів плюшевих тварин

    Яке сьогодні релігійне свято

    У церкві 28 жовтня вшановували пам’ять святого Евфімія (Юхима), який жив приблизно в IX столітті на території Палестини. При народженні отримав ім’я Микита і з’явився на світ у родині християн. Микита рано одружився, але у віці 18 років вирішив присвятити себе Богу, прийнявши постриг у монастирі на горі Олімп.

    Через деякий час отримав ім’я Евфімій після постригу, відправився в Афон, де жив там разом із відлюдником Йосипом. Згодом звістка про його сподвижництво стала поширюватися все більше. До Юхима згодом стали приходити паломники.

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    Після того, як помер Йосип, Юхим заснував невелику чернечу громаду біля Салоників.

    Народні прикмети й традиції

    • Якщо 28 жовтня досі є комарі, то зима буде доволі теплою.
    • Якщо ввечері навколо місяця можна побачити кола, то незабаром прийдуть заморозки.
    • Якщо на світанку дуже хмарно, то найближчими днями буде погіршення погоди.
    • Якщо птахи літають низько над деревами, то до негоди.

    Що не можна робити 28 жовтня

    • Не можна обманювати і взагалі брехати.
    • Не можна ображатись, сваритись та кричати.
    • Не можна вживати шкідливу їжу та спиртне.
    • Не можна дивитись у люстерко до світанку.
    • Не можна займатись важкою фізичною працею.
    • Не можна бажати комусь і собі зла.

    Хто святкує день ангела

    У четвер, 28 жовтня, іменини відзначають Юхим, Іван, Денис, Лука, Лук'ян, Семен, Дмитро та Ян.

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    Теги: традиції
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    28 жовтня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони