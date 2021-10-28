28 жовтня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони

Сьогодні відзначають День бабусь та дідусів

Якщо цього дня на світанку дуже хмарно, то найближчими днями буде погіршення погоди

Сьогодні, 28 жовтня, відзначають:

День бабусь та дідусів в Україні

День визволення України від фашистських загарбників

Міжнародний день анімації

Активно відзначають із 2018 року.

У Парижі 28-го жовтня 1892-го року ентузіаст, чарівник, популяризатор науки і художник, винахідник і невимовний романтик Еміль Рейно провів демонстрацію дивного для його сучасників видовища – «оптичного театру». Публіка була в захваті. Бо кому не подобаються мультики?

Всесвітній день дзюдо

Ініціатива Міжнародної Федерації Дзюдо з 2010 року.

Всесвітній тиждень інсульту

Із 28 жовтня по 3 листопада особливу увагу приділяють людям, які перенесли інсульт, та поширенню інформації про цю хворобу.

День любителів плюшевих тварин

Яке сьогодні релігійне свято

У церкві 28 жовтня вшановували пам’ять святого Евфімія (Юхима), який жив приблизно в IX столітті на території Палестини. При народженні отримав ім’я Микита і з’явився на світ у родині християн. Микита рано одружився, але у віці 18 років вирішив присвятити себе Богу, прийнявши постриг у монастирі на горі Олімп.

Через деякий час отримав ім’я Евфімій після постригу, відправився в Афон, де жив там разом із відлюдником Йосипом. Згодом звістка про його сподвижництво стала поширюватися все більше. До Юхима згодом стали приходити паломники.

Після того, як помер Йосип, Юхим заснував невелику чернечу громаду біля Салоників.

Народні прикмети й традиції

Якщо 28 жовтня досі є комарі, то зима буде доволі теплою.

Якщо ввечері навколо місяця можна побачити кола, то незабаром прийдуть заморозки.

Якщо на світанку дуже хмарно, то найближчими днями буде погіршення погоди.

Якщо птахи літають низько над деревами, то до негоди.

Що не можна робити 28 жовтня

Не можна обманювати і взагалі брехати.

Не можна ображатись, сваритись та кричати.

Не можна вживати шкідливу їжу та спиртне.

Не можна дивитись у люстерко до світанку.

Не можна займатись важкою фізичною працею.

Не можна бажати комусь і собі зла.

Хто святкує день ангела

У четвер, 28 жовтня, іменини відзначають Юхим, Іван, Денис, Лука, Лук'ян, Семен, Дмитро та Ян.



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