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Микола Княжицький Народний депутат України

Що не так зі скандалом навколо музею Голодомору

glavcom.ua
Голодомор – страшна трагедія в історії України
фото з відкритих джерел

Чи можна використати кошти, які виділені на Музей Голодомору на ЗСУ?

Отже, президент заветував закон, який виділяв кошти на Музей , присвячений геноциду українців Голодомору. Пропозиції президента потрібно аналізувати, але уже зараз можна сказати , що це помилка.

Чому ? З багатьох причин. Народ зобовʼязаний вшановувати своїх жертв. Інакше будуть нові жертви і трагедії повторюватимуться. Гарний приклад для нас – музей памʼяті жертв Голокосту «Яд Вашем» в Ізраїлі. Цитата :

«У 1952 році міністр освіти Ізраїлю Бен-Ціон Дінур представив у Кнесеті законопроект про заснування інституту Яд Вашем. 18 травня 1953 року Кнесет одноголосно проголосував за цей законопроект, і всі присутні вшанували пам'ять жертв Голокосту хвилиною мовчання. Закон було прийнято в останньому читанні 19 серпня та опубліковано 28 серпня 1953 року.

Відповідно до Закону про Яд Вашем, цей Меморіальний комплекс створено для того, щоб увічнити пам'ять про шість мільйонів євреїв, убитих нацистами та їх посібниками, про знищені єврейські громади та організації, пам'ять про мужність і героїзм єврейських солдатів – учасників опору та борців гетто, а також для увічнення пам'яті про «Праведників народів світу», які ризикували своїм життям і життям своїх близьких для того, щоб врятувати євреїв.

З моменту свого заснування Яд Вашем – Меморіальний комплекс історії Голокосту – це державна установа, яка керується громадською радою та радою директорів. Відповідно до закону, уряд зобов'язався брати участь у витратах на заснування та утримання комплексу, проте Яд Вашем дозволено також збирати пожертвування, отримувати фінансування та підтримку з інших джерел. Крім того, закон залишає за міністром освіти право видавати укази, що визначають шляхи діяльності Яд Вашем.»

Ізраїль воює постійно. Жодного разу не звучало пропозицій припинити фінансування музею Голокосту. Жоден єврей собі цього не дозволить.

Чи можна використати кошти, які виділені на Музей Голодомору на ЗСУ? Ні. Він фінансується коштом партнерів, які забороняють використовувати ці гроші на воєнні цілі. ЗСУ фінансується коштом податків громадян. Усі програми культури ( лише 0,28 бюджету) – коштом партнерів.

Якщо не витратити зараз 500 млн на добудову музею, то потрібно витрати 120 на його консервацію, або ще більше на те, щоб його знести.

Ось так популізм деяких радників влади перетворюється на ідіотизм, а ідіотизм на зраду національних інтересів.

Читайте також: Зеленський ветував виділення понад 500 млн грн на добудову музею Голодомору
Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: популізм гроші музей Голодомор 1932-1933 років

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