Аномальна спека залишила тисячі британців без води

Найбільше постраждало прибережне місто Вітстейбл, де без води тимчасово залишилися близько 8 тис. людей

Місцеві мешканці та підприємці водночас звинувачують водопостачальників у недостатніх інвестиціях в інфраструктуру

Тисячі жителів південного сходу Англії залишилися без водопостачання або зіткнулися з критично низьким тиском у мережі через рекордну спеку та посушливу весну. Про це повідомляє Reuters, пише «Главком».

Найбільше постраждало прибережне місто Вітстейбл, де без води тимчасово залишилися близько 8 тис. людей. Загалом перебої торкнулися понад 20 тис. споживачів. Через відсутність води частина кафе, ресторанів і магазинів була змушена припинити роботу в розпал шкільних канікул. Місцеві жителі годинами стояли в чергах за бутильованою водою та екстреними запасами.

Компанія South East Water, яка забезпечує водою близько 2,3 млн клієнтів, пояснила ситуацію аномально високим попитом. За її даними, лише за одну добу було подано 628 млн літрів води – приблизно на 100 млн літрів більше від середнього сезонного показника.

Місцеві мешканці та підприємці водночас звинувачують водопостачальників у недостатніх інвестиціях в інфраструктуру. У Великій Британії останніми роками регулярно критикують приватні водні компанії через зношені мережі та проблеми з водопостачанням.

За даними британської метеослужби, цього тижня країна зафіксувала найспекотніший травневий день за всю історію спостережень – температура повітря перевищила 34°C.

Як повідомлялось, у Європі фіксують рекордну спеку для кінця травня. У Франції, Іспанії, Німеччині та Великій Британії температура значно перевищує норму. У деяких районах Іспанії повітря прогрілося майже до +40°C, а у Британії побили температурний рекорд, який тримався понад 100 років.