Франція зафіксувала рекордний наплив добровольців до армії

Іванна Гончар
У Франції не вистачає місць для всіх охочих служити
фото: MAXPPP

На 1800 місць подалися понад 2300 кандидатів

У Франції зафіксували справжній ажіотаж навколо нової програми добровільної військової служби для молоді. Кількість заявок вже перевищила запланований набір, пише «Главком».

Як повідомляє Le Figaro, французькі збройні сили отримали понад 2300 заявок від громадян віком 18-25 років, тоді як передбачено лише 1800 місць.

«Наразі маємо понад 2300 заявок, із них близько 1600 ще очікують оцінювання, а 260 кандидатів уже отримали призначення», – заявив генерал Арно Гужон.

За його словами, близько 22% кандидатів – жінки.

Учасники програми проходитимуть службу тривалістю 10 місяців. Після базової підготовки їх розподілятимуть по підрозділах залежно від стану здоров’я, мотивації та потреб армії.

Більшість охочих, а саме близько 90% обирають бойові напрямки, зокрема піхоту, артилерію та інженерні підрозділи. Водночас доступні й інші ролі: логістика, розвідка та технічне обслуговування.

Французька влада планує поступово розширювати програму: до 3 тис. учасників у 2026 році та до 10 тис. – до 2030-го.

Новобранці отримуватимуть близько 800 євро щомісяця та житло на час служби.

До слова, українські військові з реальним досвідом бойових дій прибули до Німеччини, щоб передати свої знання солдатам сухопутних військ Німеччини. 

Читайте також:

Читайте також

Генерал наголосив, що дотримання вимог наказу перебуватиме під жорстким контролем
Сирський підписав наказ про обов’язкову ротацію військових
30 квiтня, 09:45
Жан Рено у 2018 році відвідував України під час знімань фільму у Карпатах та Києві
Французький актор Жан Рено видав роман про викрадення українських дітей до РФ
28 квiтня, 18:55
Греція зможе обміняти свій авіапарк із 43 літаків Mirage, а також запасні частини
Франція запропонувала Греції передати Україні усі свої винищувачі Mirage 2000
24 квiтня, 07:15
Зліва направо: прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск, прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер, президент України Володимир Зеленський, президент Франції Емманюель Макрон та прем'єр-міністр Німеччини Фрідріх Мерц
«Полегшене» членство. Що ховається за новою пропозицією вступу України в ЄС?
21 квiтня, 15:06
У Кремлі буде спроба запустити приховану мобілізацію
Росія щодня не добирає 200 солдатів: що це означає для фронту
20 квiтня, 10:01
Суд зобов'язує матір звільненого з полону Дмитра Панчука повернути йому заробітну плату
На Рівненщині мати привласнила понад 3 млн грн виплат сина-військового: суд ухвалив рішення
14 квiтня, 17:35
Французький лідер анонсував переговори про відновлення судноплавства в Ормузі
Макрон оголосив збір країн для місії в Ормузькій протоці
13 квiтня, 12:18
Координаційному штабу вдалося знайти в полоні 12 українців
У полоні РФ знайдено українців, доля яких була невідомою
11 квiтня, 16:48
Макрон відповів на висміювання Трампа
Макрон відповів на висміювання Трампа
2 квiтня, 22:43

Новини

Чехія надала дозвіл на проліт літака Фіцо до Москви
Вчора, 21:12
Вищий антикорупційний суд постановив конфіскувати землю і 10 млн грн у депутата Київради
Вчора, 17:46
У Маріуполі знайдено масове поховання жертв російських обстрілів
Вчора, 10:30
У Лондоні з’явилася нова робота таємничого художника Бенксі: який вигляд має інсталяція
Вчора, 03:37
Оператори заблокували 100 тис. спам-номерів: як поскаржитись на надокучливі дзвінки
30 квiтня, 20:01
Колишній півзахисник збірної Англії анонсував завершення кар'єри
30 квiтня, 17:59

Прес-релізи

BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
21 квiтня, 13:06
