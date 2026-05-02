Франція зафіксувала рекордний наплив добровольців до армії

У Франції не вистачає місць для всіх охочих служити

На 1800 місць подалися понад 2300 кандидатів

У Франції зафіксували справжній ажіотаж навколо нової програми добровільної військової служби для молоді. Кількість заявок вже перевищила запланований набір, пише «Главком».

Як повідомляє Le Figaro, французькі збройні сили отримали понад 2300 заявок від громадян віком 18-25 років, тоді як передбачено лише 1800 місць.

«Наразі маємо понад 2300 заявок, із них близько 1600 ще очікують оцінювання, а 260 кандидатів уже отримали призначення», – заявив генерал Арно Гужон.

За його словами, близько 22% кандидатів – жінки.

Учасники програми проходитимуть службу тривалістю 10 місяців. Після базової підготовки їх розподілятимуть по підрозділах залежно від стану здоров’я, мотивації та потреб армії.

Більшість охочих, а саме близько 90% обирають бойові напрямки, зокрема піхоту, артилерію та інженерні підрозділи. Водночас доступні й інші ролі: логістика, розвідка та технічне обслуговування.

Французька влада планує поступово розширювати програму: до 3 тис. учасників у 2026 році та до 10 тис. – до 2030-го.

Новобранці отримуватимуть близько 800 євро щомісяця та житло на час служби.

