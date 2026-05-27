Спека б’є рекорди у Європі: якою буде погода в Україні

Укргідрометцентр наголошує, що прогнози для Іспанії, Франції чи Великої Британії не стосуються України

У Європі фіксують рекордну спеку для кінця травня. У Франції, Іспанії, Німеччині та Великій Британії температура значно перевищує норму. У деяких районах Іспанії повітря прогрілося майже до +40°C, а у Британії побили температурний рекорд, який тримався понад 100 років. Про це пише ВВС, передає «Главком».

У Франції більше ніж у 20 містах зафіксували найвищі травневі температури за всю історію спостережень. Синоптики попереджають, що хвиля спеки триватиме ще кілька днів.

У Великій Британії температура в аеропорту «Гітроу» піднялася до +33,5°C. Це новий абсолютний рекорд для травня. Попередній рекорд встановили ще у 1922 році.

Через спеку у країнах Європи почали виникати проблеми з водопостачанням, а деякі масові заходи скасували. Наприклад, у графстві Суррей у Британії цього року не проводитимуть традиційні перегони на віслюках через ризики для тварин.

У Франції, Іспанії, Німеччині та північній Італії температура зараз перевищує кліматичну норму на 10-15 градусів. Синоптики кажуть, що нові рекорди ще можливі.

Що повідомляють синоптики про погоду в Україні

Водночас в Україні найближчим часом сильної спеки не прогнозують. Укргідрометцентр наголошує, що прогнози для Іспанії, Франції чи Великої Британії не стосуються України.

За даними синоптиків, на територію країни надходитиме прохолодне повітря зі Скандинавії. Через це до кінця травня температура буде в межах норми, а подекуди навіть нижчою.

27–29 травня в більшості областей прогнозують короткочасні дощі, хмарність та помірну температуру. У денні години повітря прогріватиметься переважно до +13…+23°C, найтепліше буде на півдні.

Найпрохолоднішим очікується 28 та 29 травня. У північних та центральних областях вдень температура місцями опуститься до +13…+16°C.

Водночас уже на вихідних погода почне змінюватися. 30 та 31 травня в Україні стане тепліше, особливо у південних та східних регіонах. Там температура може піднятися до +30…+32°C.

У Києві до кінця тижня прогнозують свіже повітря, мінливу хмарність та періодичні дощі. На вихідних у столиці потеплішає до +21…+24°C.

Синоптики закликають орієнтуватися саме на офіційні прогнози для України та не хвилюватися через гучні новини про спеку в Європі. Експерти також нагадують, що Європа залишається континентом, який нагрівається найшвидше. Через зміну клімату хвилі спеки стають частішими та сильнішими.