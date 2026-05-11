«Мама-іпохондрик». Аліна Гросу поділилася першими складнощами материнства

Юлія Відміцька
фото: скриншот Іnstagram.com/alina_grosu

Аліна Гросу зізналася, що пологи були для неї «пеклом» 

Українська співачка Аліна Гросу, яка нещодавно народила первістка, поділилася своїм першим досвідом материнства та пологів. Про це пише «Главком» із посиланням на допис артистки в Іnstagram.

За словами, Аліни Гросу, пологи виявилися для неї нелегкими. До того ж її очікування про післяпологовий період не здійснилися. Вона сподівалася, що одразу повернеться у свою звичну форму, однак картинка із соцмереж в реальному житті виявилася іншою.

«Я ж думала після пологового, я вийду при параді. Але ні, так не вийшло. Не виходить так, я не вірю в те, що жінка після пологів зразу ж така сама, як була до них. Я таке в інстаграмі бачила. Вживу я такого не побачила. Під час пологів, вибачте, думала, що помру, бо 5 кілограмів майже – це не за Новий рік наїсти. Це, ніби ти народжуєш рояль або тебе трактором декілька разів переїхали. Це просто пекло, але я це маленьке пекло тепер дуже сильно люблю», – зізналася співачка.

Аліна Гросу розповіла, як проходять перші тижні її життя в ролі матері. За словами молодої мами, її син часто вередує, тож вона вже співчуває його дівчатам у майбутньому. У складні моменти зірці у вихованні допомагає її чоловік. «Я обіцяю любити всіх його майбутніх дівчат, бо я вже їй співчуваю. Бо він не кричить, він рипить, якщо йому не дали того, чого він хоче. На даному етапі – це їжа. Якщо я раптом запізнилася на 5 хвилин, то мені хана. Дякую Богу, що в мене хороший чоловік, бо він мене трошки рятує і деколи його носить, і нам спокійно, – поділилася Гросу.

17 квітня 2026 року Аліна Гросу народила сина
фото: пресслужба Аліни Гросу

Артистка також зізналася, що постійно переймається через здоров’я свого сина. «А ще я мама-іпохондрик, і першу добу мене хвилювало, чому моя дитина так мало плаче. Мені педіатр сказав, що він просто з аристократичної сім’ї. Як педіатр помилявся! Ні, він тоді ще не зрозумів, що може вередувати», – зазначила співачка.

Нагадаємо, 17 квітня співачка Аліна Гросу вперше стала мамою. Виконавиця народила сина та показала перші миті з новонародженим. У день народження свого сина Аліна Гросу випустила нову пісню «Колискова». На кадрах з кліпу співачка поділилася відео, де вона колисає свого новонародженого сина. 

