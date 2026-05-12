Донька Івана Марчука тепло привітала батька з ювілеєм

Світлини, опубліковані донькою Івана Марчука, викликали захоплення у мережі

Сьогодні, 12 травня, народний художник України, лауреат премії ім. Тараса Шевченка Іван Марчук відзначає своє 90-річчя. З нагоди поважного ювілею донька митця, відома скрипалька Богдана Півненко, оприлюднила зворушливі родинні світлини та привітала батька зі святом. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на допис доньки митця.

На своїй сторінці у Facebook Богдана Півненко опублікувала спільне фото з батьком, а також портрет самого ювіляра.

Портрет Марчука, опублікований донькою фото: Bogdana Pivnenko/Facebook

«Татові Івану Марчуку 90! Многая літа!!!», – лаконічно, але щиро підписала публікацію донька митця.

Іван Марчук і його донька Богдана Півненко фото: Bogdana Pivnenko/Facebook

Користувачі мережі одразу почали засипати ювіляра привітаннями, бажаючи йому здоров’я та невичерпного натхнення.

Богдана Півненко є генеральною директоркою та художньою керівницею Національного ансамблю солістів «Київська камерата», професоркою та народною артисткою України. За віртуозну гру на скрипці її часто називають «українською Паганіні в спідниці». У 2025 році Богдана Півненко стала лауреаткою Національної премії України імені Тараса Шевченка, фактично повторивши шлях свого видатного батька, який отримав цю нагороду у 1997 році.

«Главком» опублікував ексклюзивний матеріал «Іван Марчук: як це, творити мистецтво у 90 років? Велике ювілейне інтерв'ю з легендарним художником»

Марчук створив тисячі полотен та винайшов власну техніку, яка називається пльонтанізм (Означає переплетені, запльонтані лінії, що зливаються в деталізовані образи, – «Главком»). Він почав малювати ще в дитинстві, розвинувши свій талант у підлітковому віці.

Сьогодні, 12 травня, у День народження Івана Марчука, у столичному мистецькому центрі «Шоколадний будинок» відкриється постійна виставка його творів. Її родзинкою стане цикл «Шевченкіана», його цінність у тому, що всі картини серії зберігаються саме у музейних колекціях.

До слова, на аукціоні Sotheby's продали картину «Тут спокій поселивсь» українського художника Івана Марчука за €72 тис. Вартість пейзажу перевищила встановлений естімейт (прогноз орієнтовної ринкової вартості) €40-60 тис. майже на 30%.