Чому затримуються виплати при народженні дитини: Мінсоцполітики дало відповідь

Кошти уже передані банкам і найближчим часом надійдуть на рахунки отримувачів
фото: pexels.com

Матері чекають на виплати ще з початку року

В Україні частина матерів досі не отримала виплати при народженні дитини у розмірі 7 тис. грн через технічну помилку. Проблему вже усунули, а кошти передали банкам для зарахування на рахунки батьків. Про це заявив міністр соціальної політики Денис Улютін, повідомляє «Главком» з посиланням на його виступ у Верховній Раді.

Міністр пояснив, що затримки з виплатами, на які скаржаться матері, що подали заявки ще на початку року, виникли через технічні проблеми. Зокрема, труднощі були пов'язані з помилками під час відкриття банківських рахунків.

За словами Дениса Улютіна, наразі всі недоліки в системі ліквідовано. Кошти вже передані фінансовим установам, і незабаром вони мають надійти безпосередньо отримувачам.

Паралельно з вирішенням поточних затримок Міністерство соціальної політики працює над глобальним удосконаленням програми. Планується запровадження єдиної картки для всіх дитячих виплат, яка об’єднає допомогу до року, кошти на «пакунок малюка» та інші державні програми.

Також триває розробка цифрового рішення, яке дозволить подавати заявку на виплату повністю онлайн через застосунок «Дія». Очікується, що цей сервіс запрацює вже протягом травня.

Нагадаємо, допомога при народженні дитини в Україні надається батькам, які подали відповідну заяву протягом 12 місяців після появи немовляти на світ. 

Зазначимо, минулого року парламент ухвалив закон №13532, що докорінно змінює механізми державної підтримки сімей. Згідно з документом, одноразова допомога при народженні малюка зросла до 50 тис. грн. Також запроваджено щомісячні виплати у розмірі 7 тис. грн до досягнення дитиною одного року та нову програму «єЯсла» – субсидію у 8 000 грн для працюючих батьків дітей віком від 1 до 3 років.

