На Європу насувається аномальна спека – Bloomberg

Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google

Антициклон підніме температуру на 11°C вище норми

Найближчими днями Європу накриє перша хвиля спеки цього сезону: у Великій Британії, Франції та Іспанії температура може сягнути рекордних для травня позначок. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Bloomberg.

За прогнозами метеорологів, антициклон затримається і підніме температуру на 11°C вище норми. За даними Британської метеорологічної служби, спека посилиться під час святкових вихідних у Великобританії, і до понеділка денна температура в Лондоні та інших регіонах Англії підніметься до 33°C.

«Це може стати досить значною подією з погляду спеки», – зазначила Енні Шаттлворт, метеоролог Британської служби погоди.

Зокрема, Велика Британія оголосила попередження про небезпеку для здоров’я через спеку.

Французька державна метеорологічна служба Météo-France передбачає, що внаслідок зміни клімату хвилі спеки будуть наставати раніше та тривати довше протягом літнього сезону. Зазначається, що найближчими днями максимальна температура підніметься до 31°C у Парижі та до 35°C на південному заході країни.

Нагадаємо, Український гідрометеорологічний центр 5 травня зафіксував низку температурних рекордів. «Денні максимуми в деяких областях знову побили свої попередні історичні рекордні значення для цієї дати», – йшлося у повідомленні.

Як відомо, цього тижня в Україні пануватиме динамічна та доволі тепла літня атмосфера. Після дощового початку тижня з рясними грозами у більшості регіонів очікується поступове припинення опадів та стабілізація синоптичної ситуації під впливом антициклону. Опади до кінця тижня стануть короткочасними та матимуть локальний характер, переважно у східних областях, тоді як на решті території встановиться сонячна та суха погода.