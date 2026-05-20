«Думав, що серце репнеться». Сергій Притула зворушив українців історією з дочками

Українці прокоментували допис Сергія Притули з історію про його доньок

Волонтер Сергій Притула поділився в мережі історією про своїх дітей, які влаштували йому з дружиною романтичну вечерю. Розповідь ексведучого зворушила українців, пише «Главком» із посиланням на допис Притули у Тhreads.

Доньки Сергія Притули Соломія та Стефанія вирішили вразити своїх батьків та приготували їм «романтичну вечерю без дітей». Дівчата прикрасили стіл та підготувати відповідну атмосферу для вечері.

«Вчора Соля і Стеся накрили стіл скатертиною, поставили тарілки, столові прибори, свічки, квіти й оголосили, що в нас із дружиною «романтична вечеря без дітей». Себе вони ідентифікували офіціантками і стояли поряд із рушниками на руках, щоби принести щось чи забрати зі столу. У якийсь момент, за сигналом, Стефанія вимкнула загальне світло, а Соломія оголосила: «Час для поцілунків!» – написав Притула.

За словами волонтера, він був зворушений вчинком доньок. Особливим моментом для батька стало те, як Соломія заграла на фортепіано. «Ну й забув додати, що вечеря проходила під музичний супровід Солі на фортепіано. Думав, що серце репнеться», – додав ексведучий.

Українці в коментарях були зворушені розповіддю Сергія Притули та залишали під його дописом свої коментарі:

«Ви ж розумієте, що народили амурів?»

«То вони просто ще одну сестричку хочуть», – написав один із користувачів. На цей коментар відреагував Притула та натякнув, що він із дружиною, ймовірно, хочуть ще одну дитину. «Не тільки вони», – відповів волонтер.

«То от, що означає фраза: «Подасть тобі стакан води».

«Час для поцілунків це бомба. Треба й офіційним ресторанним закладам таку штуку ввести, головне, щоб усі були за своїми столами та не помилились із поцілунками».

Одна з користувачів поділився своїми спогадами та розповіла, як у дитинстві також влаштовувала батькам романтичні вечері.

«Колись я таке робила батькам малою, але правда через причини, що відчувала, що щось не так. Саме почався процес розлучення їхнього, але я про це не знала, втім щось відчувала, тому вечеря, свічки, усе оп романтиці. Діти – це двигуни життя, усе відчувають. Класні у вас дівчата», – поділилася жінка.

На цей коментар відповів Сергій Притула та розповів, що його донька Соломія мріє про власний ресторан. «У нашому випадку – це мрії Соломійки про власний ресторан. Вона експериментує з ініціативами. Кілька місяців тому відкрила вдома салон «RelaxCity», де можна займатись йогою, медитувати, а мені щастить отримувати сеанси масажу, коли Соля і Стеся ходять ногами по спині», – написав він.

